Si spengono i riscaldamenti: le date città per città

Nonostante il freddo che negli ultimi giorni è tornato a investire diverse regioni italiane, siamo arrivati in quel periodo dell'anno in cui vanno spenti i termosifoni. Come avviene per l'accensione, stabilita in base all'area geografica: nelle zone più fredde i riscaldamenti restano in funzione più a lungo rispetto alle isole e alle città del sud.

Riscaldamenti, quando vanno spenti i termosifoni

Per questo motivo, nelle prime tre zone, A, B e C, in cui rientrano Lampedusa, Sud e Isole, Palermo, Siracusa, Reggio Calabria, Napoli, Salerno, Taranto e Cagliari - il riscaldamento, che poteva restare acceso dalle 5 alle 9 ore al giorno, è già stato spento. Per la prima zona i termosifoni sono stati spenti lo scorso 7 marzo, mentre per le altre due la data di spegnimento è stata il 23 marzo.

Proseguendo in ordine, le prossime zone che dovranno spegnere i riscaldamenti sono la D e la E, per cui la data da segnare sul calendario è quella di venerdì 7 aprile. La zona D comprende città come Roma, Genova, Savona, mentre nella zona E troviamo, tra le altre, Milano, Bologna e Trieste. Infine c'è la zona F, che comprende le zone più fredde tra cui le province di Cuneo, Belluno e Trento, e per cui non ci sono limitazioni.

In ogni caso, come si legge nel decreto, al di fuori dei periodi "in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale" prevedendo comunque "una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria".

Le zone climatiche

Ricordiamo che la zona A comprende Lampedusa, Porto Empedocle, la B le province di Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani, mentre nella C troviamo Napoli, Imperia, Cagliari e gran parte della Puglia.

Città come Roma, Firenze, Ancona e Foggia, insieme a gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, fanno parte della zona D, mentre nella E troviamo Aosta, Torino, Milano, Bologna, tutta la pianura padana, il nord, la dorsale appenninica, l'Aquila e la Basilicata. La Zona F comprende Belluno, Cuneo e i comuni dell'arco alpino). Ecco un riepilogo zona per zona, con le date di accensione e spegnimento: