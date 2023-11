Riscaldamenti giù di un grado e un’ora in meno: perché conviene a tutti

Il freddo è arrivato e con lui il periodo in cui si accendono i riscaldamenti. Il calendario scandito dalle fasce climatiche è arrivato alla zona D, di cui fanno parte Roma, Firenze, Genova, Venezia e altre grandi città italiane, che dallo scorso 1° novembre hanno riattivato i termosifoni, già accesi in tutto il Nord Italia e lungo gli Appennini. Poi toccherà alle aree più calde, ma a partire dal prossimo 1° dicembre, tutte le abitazioni dello Stivale potranno accendere i riscaldamenti. Una spesa resa necessaria dal calo delle temperature durante la stagione invernale, una diminuzione che però non riguarda le tariffe del gas, con i prezzi balzati alle stelle negli ultimi mesi, anche a causa del conflitto in Ucraina.

Lo scorso anno, proprio per evitare una batosta tremenda per le famiglie, il governo dispose delle nuove regole contenute nel decreto Cingolani (ex ministro della transizione ecologica): riscaldamenti accesi un’ora in meno al giorno, per un periodo inferiore e con una temperatura più bassa di un grado. Una misura che, complice anche un inverno più caldo del solito, ha impattato positivamente non soltanto sulle tasche degli italiani, ma anche sull’ambiente. La norma non è stata confermata dall’attuale governo e il decreto Cingolani non è più in vigore, ma nessuno vieta di seguire le medesime regole, così da ottenere un risparmio in bolletta e un conseguente calo delle emissioni. Un "consiglio" che arriva direttamente da Mauro Antonelli e Marco Vignola, rispettivamente direttore del centro studi e responsabile del settore energia dell’Unione nazionale consumatori (Unc): "Unica eccezione, per ora, risulta il Comune di Milano, dove il sindaco Giuseppe Sala ha emanato un'ordinanza apposita per confermare anche per la stagione 2023/2024 quelle regole. Noi preferiamo però che la scelta venga fatta dalle famiglie su base volontaria e responsabile, non per un obbligo di legge. E visto che per gli esperti anche la prossima stagione invernale potrebbe essere calda, abbassare di un grado la temperatura è fattibile e consente un risparmio sulla bolletta del 5-10%".

Quando si accendono i riscaldamenti

Senza la proroga delle regole in vigore lo scorso anno, si è tornati alle indicazioni precedenti. L'Italia è suddivisa in fasce dalla A alla F, come stabilito da un decreto del presidente della Repubblica del 1993. Il funzionamento è semplice: più una zona è calda, più tardi verranno accesi i riscaldamenti. Il calendario in vigore per l’inverno 2023/2024 è il seguente:

Zona A: 1° dicembre 2023 - 15 marzo 2024 /6 ore al giorno,

Zona B: 1° dicembre 2023 - 31 marzo 2024/ 8 ore al giorno,

Zona C: 15 novembre 2023 - 31 marzo 2024 /10 ore al giorno,

Zona D: 1° novembre 2023 - 15 aprile 2024 /12 ore al giorno,

Zona E: 15 ottobre 2023 - 15 aprile 2024 /14 ore al giorno,

Zona F: nessuna limitazione.

Le differenze con il decreto Cingolani

Lo scorso inverno, seguendo le indicazioni del decreto Cingolani, il calendario e gli orari erano differenti. La temperatura era più bassa di un grado, da 20°C (+/- 2°C di tolleranza) a 19°C (+/- 2°C) di tolleranza, e i termosifoni nelle abitazioni venivano accesi un’ora in meno. Inoltre, la norma prevedeva l’accensione degli impianti posticipata di 8 giorni, con il termine del servizio che veniva invece anticipato di una settimana.

Il calendario dello scorso anno, non più in vigore, era il seguente:

Zona A: 8 dicembre - 7 marzo/ 5 ore al giorno,

Zona B: 8 dicembre - 23 marzo/ 7 ore al giorno,

Zona C: 22 novembre - 23 marzo/ 9 ore al giorno,

Zona D: 8 novembre - 7 aprile/ 11 ore al giorno,

Zona E: 22 ottobre - 7 aprile/13 ore al giorno,

Zona F: nessuna limitazione.

Risparmio in bolletta

Un taglio dei consumi che ovviamente si traduce in un risparmio in bolletta. Per questo motivo, adottare lo stesso un rimedio per risparmiare sul gas e per contrastare il caro prezzi non sembra una scelta così folle. Anzi. A confermarlo a Today è Mauro Antonelli, direttore del centro studi Unc: "La nostra non è una richiesta al governo, ma più che altro un consiglio rivolto a tutte le famiglie. Secondo i dati di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ndr) abbassare la temperatura di un grado produce un risparmio sui consumi che oscilla tra il 5 e il 10%".

"Si tratta però di un dato influenzato da diversi fattori - sottolinea Antonelli -. Molto dipende dalla zona d’Italia in cui ti trovi, dalle caratteristiche della casa, la sua classe energetica, se è isolata o no. Ovviamente una casa con una migliore efficienza energetica produrrà consumi minori, ma ridurre temperatura e durata dell’accensione influisce in modo differente in base alla zona climatica: il risparmio va verso il 5% nelle zone più fredde, come ad esempio a Milano, e sale verso il 10% in quelle più calde". Numeri confermati anche da Enea, che lo scorso anno aveva stimato un risparmio di 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano e una riduzione media delle bollette delle famiglie di circa 180 euro annui (178 per la precisione): “Questo inverno potrebbe essere ancora più caldo del precedente - aggiunge Antonelli - motivo per cui abbassare di un grado la temperatura o accendere i termosifoni qualche ora in meno potrebbe essere una strategia attuabile per risparmiare senza rinunciare al comfort in casa. Può essere fatto volontariamente, nelle abitazioni private che nei condomini".

La fine del mercato tutelato

L’attuale governo non ha confermato le indicazioni contenute nel decreto Cingolani, che possono comunque essere seguite in totale autonomia, ma il vero problema è un altro, come spiegato dal direttore del centro studi Unc a Today: "Al governo chiediamo di prorogare la tutela per le famiglie, che scade a gennaio 2024. Al di là degli aumenti che indicherà Arera per ottobre, che dovrebbero essere intorno all’8%, con la fine del mercato tutelato molte famiglie si troveranno a dover cambiare fornitore in un momento di totale in certezza e a scegliere tra prezzo fisso o variabile. Arera riesce a dare più equilibrio ai prezzi rispetto al mercato libero, proprio per la scelta di stabilire il prezzo ex post e non ex ante, rispetto ai prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV italiano. Non a caso gli incrementi medi dei prezzi nel tutelato sono sempre stati inferiori, ed è quello che fa la differenza. Il mercato tutelato aumenta la concorrenza e fa un servizio di tutela disinteressato e senza puntare a generare profitto. La fine del mercato tutelato, non solo rende vulnerabili i clienti già nel mercato libero, ma costringerebbe tutti quelli che ancora non lo sono a dover fare una scelta importante in un momento in cui i prezzi sono incerti e volatili". Ridurre i consumi durante il periodo invernale può aiutare le tasche delle famiglie e l’ambiente, ma dopo due anni di caro-energia, con enormi danni economici a cittadini e imprese, serve che anche il governo faccia la sua parte.

