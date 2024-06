Vacanze: viaggiare in Italia e in Europa sarà più facile

Tempo d’estate, voglia di vacanze. Non esiste crisi che possa frenare gli italiani dalle tanto desiderate trasferte estive: il nostro è un popolo curioso, avventuroso e aldilà degli stereotipi sicuramente laborioso. Secondo i dati di Eurostat gli italiani lavorano ben oltre la media europea e per questo, quando hanno tempo e modo, diventano appassionati vacanzieri. Quest’estate quasi 3 italiani su 4 si concederanno un periodo di ferie e uno su tre progetta almeno due vacanze nella stagione più calda dell’anno. Nonostante la crisi spinta dall’inflazione il budget per le ferie estive è addirittura cresciuto rispetto all’anno scorso: preoccupa invece un po’ di più la situazione internazionale e quindi spostarsi all’estero.

Viaggi internazionali con Telepass

A tutto c'è però una soluzione. Telepass presenta un nuovo ventaglio di servizi che rendono più semplice prenotare i propri trasferimenti e viaggiare al di fuori dei confini nazionali. Inoltre, con Telepass, vale la pena ricordare che si può viaggiare oggi e cominciare a pagare dopo 3 mesi dal primo utilizzo.

Voglia di mare e “slow tourism”: le preferenze degli italiani per l’estate 2024

Il sogno di una spiaggia assolata domina le preferenze degli italiani in ferie: secondo un’indagine condotta da Ipsos-Europ Assistance, i connazionali che sceglieranno una vacanza al mare la prossima estate sono perfino sensibilmente aumentati rispetto all’anno scorso, e oggi rappresentano il 72% del totale. Si tratta della vacanza principale in estate, ovvero l’unico spazio di ferie per quasi 3 italiani su 4, mentre un connazionale su tre prevede di farne più di una. Sicuramente quest’anno si cerca il relax e circa la metà degli italiani preferisce trascorrere le ferie in famiglia o con gli amici. Ma è il consolidamento del fenomeno dello “slow tourism” a dominare le tendenze di quest’anno: si tratta di una forma di viaggio più tranquilla e lontane dalle rotte più battute che tiene in conto gli elementi della sostenibilità come qualità della propria esperienza.

E secondo i dati dell’indagine, quasi 8 italiani su 10 cercheranno mete coerenti con la filosofia dello “slow tourism”. Dove? Sicuramente in Italia, che attrae comunque in modo esclusivo oltre il 40% degli italiani in ferie, e poi all’estero con prevalenza per nazioni latine a noi vicine come quelle francesi e spagnole oppure per quelle costiere, come la Croazia. Gli unici ostacoli alla scelta della propria meta sono spesso logistici: prenotare i mezzi di trasporto, spesso oberati durante l’estate, oppure scegliere mete straniere raggiungibili in macchina ma cautelandosi con strumenti assicurativi per viaggiare in sicurezza.

Aerei, treni, traghetti: tutte le soluzioni di Telepass

Partendo dalle esigenze dei propri clienti, Telepass ha progettato una serie di funzionalità della propria app per rendere qualsiasi trasferta vacanziera il più possibile spensierata.

Obiettivo delle diverse funzionalità è risolvere diversi problemi della mobilità (non solo autostradale) a 360 gradi. Una visione complessiva che abbraccia un grande numero di servizi. Tanto per fare qualche esempio, l’app di Telepass permette di pagare le strisce blu e così visitare luoghi culturalmente stimolanti come i Sassi di Matera. Ma funziona per tutti i parcheggi e i ticket per le strisce blu: non male, pensando a come in estate si inneschi una vera e propria “caccia al tesoro” per trovare parcheggio nei centri delle città d’arte. Restando sulle quattro ruote, l’app permette di prenotare mezzi di viabilità classica come i taxi, ad esempio, a Milano, oppure legati alla micromobilità, come gli scooter a Roma. Ma non solo: l’applicazione concentra una serie di servizi davvero variegati legati alla prenotazione e al pagamento di servizi di mobilità. Come i bus urbani, oppure nel caso della città lagunare perfino il Venezia Unica City Pass, che permette di accedere con un unico strumento ai mezzi di trasporto pubblico e a servizi connessi all’offerta culturale cittadina. Inoltre, l’app permette di acquistare un’assicurazione viaggi da modulare sulle proprie esigenze per qualsiasi tragitto in programma.

In autostrada dalla Croazia al Portogallo

Servizi diversi a supporto del turista italiano che viaggia nel Bel Paese: tutto in una sola app. Ma chiaramente Telepass ha pensato anche al turista italiano all’estero. Non si tratta solo della copertura assicurativa ma proprio di superare l’ostacolo del pedaggio in alcuni tra i paesi a noi più cari, e quindi grandi mete vacanziere. Usare il telepedaggio non è ancora una prerogativa europea anche se nel dna dell’azienda c’è sempre stata una vocazione internazionale: basti pensare che il primo telepass fu utilizzato in occasione dei mondiali di Italia ‘90 per consentire agli operatori tecnici (dalle squadre ai giornalisti, passando per i tecnici) di arrivare in tempo allo stadio. Però non tutte le nazioni europee hanno predisposto i sistemi di accesso al casello con l’agevolazione tecnologica che consente un passaggio rapido. La buona notizia è che sono proprio i paesi oggetto preferito delle vacanze italiane in quest’estate ad aver adottato il telepedaggio, dato che Telepass ha lanciato già da qualche anno un dispositivo europeo. Si tratta in particolare di Francia, Spagna, Portogallo e Croazia.

La novità introdotta da questa stagione è l’applicazione del sistema Telepass anche in alcune nazioni che usano il cosiddetto contrassegno autostradale, realizzato da un sistema a vignette. Da qualche mese, anche in queste nazioni è quindi possibile viaggiare acquisendo una vignetta elettronica tramite l’app di Telepass. E’ il caso in particolare di Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovenia. Torna così una valida alternativa pianificare viaggi “on the road” dato che come raccontano i dati di Eurostat nell’estate 2024 i prezzi dei biglietti aerei saliranno mediamente del 20% rispetto al 2023, anno in cui le tariffe erano già rincarate di circa il 30%. Grazie alla soluzione del telepedaggio, viaggiare in auto lungo le rotte europee sarà quindi sempre più facile oltre che conveniente.

Occhio a cashback e offerte

In vacanza con Telepass e anche risparmiando. L’utilizzo dell’ecosistema permette anche di avere accesso a importanti cashback come quello del 20% sui pedaggi fatti per tutta l’estate (fino al 30/09, fino a un massimo di 25 euro). Vantaggi importanti anche per il rifornimento: cashback del 2% sul primo servizio fatto dall’app. Per i possessori di auto elettrica, invece, la prima ricarica è gratis, con il 100% del cashback.