Perché il panino in autostrada costerà sempre di più

L’estate è alle porte ma potrebbe essere un inferno per i vacanzieri: i servizi su tutta la rete autostradale sono a rischio, avverte preoccupata l’Aigrim spiegando che il sistema è ai limiti del collasso. Dobbiamo davvero preoccuparci?

Sul settore dei servizi autostradali si è abbattuta una "tempesta perfetta, con il rischio di non sopravvivere alla prossima stagione estiva". Nonostante i volumi di traffico siano tornati ai livelli pre covid, si è registrata una diminuzione degli incassi del 10-15%. Con questi numeri non si riescono a coprire tutti i costi fissi e così il sistema non è più sostenibile.

Cristian Biasoni, presidente dell’Associazione che raggruppa le aziende di ristorazione a catena più importanti operanti nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei centri urbani e nei centri commerciali, lamenta "costi delle concessioni elevatissimi, necessità di disporre di personale operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, investimenti che scontano tassi di interesse molto alti, costi per i servizi di pubblica utilità a carico delle catene di ristorazione".

Vista la situazione il settore della ristorazione autostradale, che impiega oltre 25 mila addetti, chiede un confronto con il governo, affinché vengano adottate misure di intervento in grado di salvaguardare il comparto e l’indotto collegato.

Ristorazione autostradale in crisi: le richieste al governo

A preoccupare ulteriormente il settore le disposizioni emanate da Art (Autorità regolazione trasporti – Delibera 1/2023) per l’assegnazione delle concessioni per la ristorazione autostradale. "Rappresenterebbero un colpo ferale per un settore già fortemente colpito dalla pandemia e oggi al centro di una profonda crisi", ammonisce l’associazione. Di che cosa si tratta? Di disposizioni che prevedono la presenza di almeno due operatori food per area di servizio, il ritorno dei punti di ristoro "sottopensilina" gestiti dai distributori di carburante e infine l’introduzione di un meccanismo di calmieramento dei prezzi, "che limita fortemente la libertà di impresa degli operatori, senza tener conto complessivamente delle specificità peculiari del settore della ristorazione in concessione", spiega Biasoni. Il presidente dichiara di essere a favore di una "maggiore concorrenza ma questa deve generare una migliore qualità del servizio ai clienti che con l’attuale struttura dei costi di un punto ristoro non è possibile con un solo gestore, figuriamoci con due all’interno della stessa area di servizio".

Per salvare il settore dal collasso "prima di tutto si deve intervenire sulla struttura dei costi parametrando la durata delle concessioni agli investimenti, riducendo e rendendo totalmente variabili i canoni da versare ai concessionari autostradali e spostando a carico degli stessi alcuni costi, come quelli dei servizi di pubblica utilità (gestione bagni e aperture notturne), attualmente non più sostenibili dalle catene di ristorazione".

