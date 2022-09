Il governo dà 672 milioni a Trenitalia e Italo

Via libera al pagamento della seconda e ultima tranche di sostegni Covid per Trenitalia e Italo-Ntv. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, dopo l’autorizzazione da parte della Commissione europea al provvedimento, ha firmato i due decreti che assegnano le risorse: 672 milioni in tutto per coprire le perdite subite durante la seconda metà del 2020 e tutto il 2021 a causa dell’emergenza Covid e dei lockdown.

Il primo decreto, relativo al periodo che va dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020, attribuisce 279,8 milioni di euro a Trenitalia e 91,5 milioni di euro a Italo-Ntv. Il secondo decreto assegna 213,8 milioni a Trenitalia e 86,5 milioni a Italo-Ntv per il periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile 2021.

Prima di questi soldi erano arrivati ristori per 510 milioni di euro: 364 milioni a Trenitalia e 145,6 a Italo-Ntv) per coprire le perdite relative alla prima fase della pandemia, da marzo a giugno 2020. Riassumendo possiamo dire che da inizio pandemia lo Stato ha erogato a Trenitalia ristori per 857,6 milioni di euro mentre a Italo-Ntv sono andati 323,6 milioni di euro.

Trenitalia ha garantito i servizi minimi essenziali di trasporto anche durante la prima fase della pandemia, adattandosi al calo della domanda nella lunga percorrenza. Solo dal 9 marzo al 3 maggio 2020 ha registrato una riduzione di 10 milioni di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2019 mentre in ambito regionale la contrazione dei volumi è stata pari a 65 milioni di passeggeri.