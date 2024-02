Rottamazione cartelle, proroga in vista: la nuova scadenza

Novità in vista per chi ha aderito alla rottamazione quater ma non ha fatto in tempo a versare le prime due rate entro il 18 dicembre 2023. Il governo sta valutando un’ulteriore dilazione dei termini, dopo aver già posticipato le scadenze delle tasse non pagate inizialmente previste per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Vediamo insieme quale potrebbe essere la nuova data per essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Rottamazione quater, allo studio una riapertura dei termini

Il governo starebbe studiando una nuova riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali, il meccanismo con cui i cittadini possono saldare i debiti con il fisco in modo agevolato, ossia con uno sconto su sanzioni, interessi e aggio della riscossione. Questo vuol dire che dopo la proroga al 18 dicembre 2023 decisa con il decreto anticipi potrebbe arrivare una nuova sanatoria per chi non ha saldato i debiti con il fisco.

La nuova scadenza

L'ipotesi sarebbe quella di intervenire con un emendamento del relatore al decreto Milleproroghe per far sì che i contribuenti che non hanno ancora pagato le prime due rate della rottamazione quater possano farlo entro il 28 febbraio 2024. Con una eventuale proroga della scadenza dei termini i contribuenti ritardatari potranno essere nuovamente riammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, per i carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Una nuova chance per fare pace con il fisco.

Proprio qualche giorno fa il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha ricordato che i crediti da riscossione al 31 dicembre scorso ammontano a oltre 1.200 miliardi di euro, riconducibili a 163 milioni di cartelle esattoriali e avvisi. Di questi solo 101 sono recuperabili.