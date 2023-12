Rottamazione cartelle, ultima chiamata: la nuova scadenza

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater e che per qualche ragione non hanno effettuato i versamenti dovuti con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 hanno la possibilità di recuperare, ma attenzione perché il tempo a disposizione è ormai agli sgoccioli. Per pagare la prima e la seconda rata c’è tempo fino al 18 dicembre 2023.

La proroga delle scadenze per il versamento della prima e della seconda rata per chi ha aderito alla cosiddetta "rottamazione quater" delle cartelle esattoriali, cioè il meccanismo con cui i cittadini possono saldare i debiti con il fisco in modo agevolato, è arrivata con il via libera del Senato alla legge di conversione del Decreto anticipi n. 145/2023. "L’articolo 4 bis proroga la scadenza delle prime due rate di pagamento della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione", spiega Confconsumatori. Pagando le rate entro il 18 dicembre "si verrà riammessi alla definizione agevolata delle cartelle prevista dalla scorsa Legge di bilancio".