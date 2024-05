Rottamazione quater, ultime ore per versare la rata: scadenze e modalità di pagamento

Ultimi giorni utili per chi ha aderito alla rottamazione quater: la scadenza per il versamento della quarta rata è infatti fissata al 31 maggio, anche se sarà comunque possibile avvalersi di altri 5 giorni di tolleranza (fino al 5 giugno 2024) senza incorrere in sanzioni o nella decadenza della definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022.

Le prossime scadenze per le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella "Comunicazione delle somme dovute".

Rottamazione quater, scadenza al 31 maggio: modalità di pagamento

Per procedere al pagamento devono essere utilizzati i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute", disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle entrate nella propria area riservata.

Oltre al servizio "Paga on-line", l'Agenzia di riscossione ricorda che è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti a pagoPA. È possibile accedere alla lista completa dei Psp aderenti direttamente tramite il sito di pagoPA. Inoltre, è possibile pagare l'importo dovuto anche tramite gli sportelli territoriali dell'Agenzia, previo appuntamento.

Nel caso in cui non si proceda al pagamento, o che questo venga effettuato oltre la scadenza o con un importo inferiore a quello dovuto, i benefici della definizione agevolata verranno meno e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.