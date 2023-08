Rublo ai minimi da 16 mesi: ecco perché sta crollando la moneta russa

Brutte notizie per l'economia della Russia. Il rublo, la valuta nazionale, supera la soglia di 100 per dollaro americano. Si tratta di un nuovo minimo dall'inizio del conflitto in Ucraina, estendendo la perdita da inizio anno a circa il 38%. Il crollo avviene nonostante le misure introdotte dalla Banca centrale russa per arrestarne la svalutazione. Il rublo ha raggiunto oggi 14 agosto i 100,18 unità per dollaro, la cifra più bassa dalla fine di marzo 2022.

La riunione straordinaria

Per questo, la Banca centrale russa, guidata da Elvira Nabiullina, ha annunciato una riunione di emergenza nel giorno di Ferragosto, anticipando che potrebbe aumentare il tasso di interesse di riferimento per stabilizzare l’inflazione. Ma ha chiarito che il crollo del rublo non rappresenta una minaccia per la stabilità finanziaria del Paese. Dopo l'annuncio della riunione di domani il dollaro è sceso sotto i 99 rubli e l'euro sotto i 108.

Il minimo della valuta russa è stato raggiunto l'11 marzo 2022, due settimane dopo l'inizio della guerra in Ucraina, quando è sceso a 120 rubli per dollaro. La moneta russa ha continuato a indebolirsi anche nei confronti dell'euro, arrivato a 109,81 rubli, il minimo dal 23 marzo dello scorso anno.

La Banca di Russia aveva già deciso il mese scorso un aumento di 100 punti base del tasso d'interesse portandolo all'8,5 per cento, ma oggi il consigliere economico del presidente Vladimir Putin, Maxim Oreshkin, ha chiesto un nuovo intervento, affermando che "la causa principale dell'indebolimento del rublo e dell'accelerazione dell'inflazione è una politica monetaria morbida".

"Un rublo debole - ha insistito Oreshkin in un'intervista alla Tass - complica la trasformazione strutturale dell'economia e ha un effetto negativo sul reddito reale della popolazione". "È nell'interesse dell'economia russa avere un rublo forte", ha concluso il consigliere di Putin. La Banca di Russia ha spiegato che l'indebolimento della moneta nazionale è provocato dalla forte riduzione del surplus delle partite correnti.

Perché accade

La versione russa non considera elementi esterni, come la guerra in Ucraina. Al di là delle parole del consigliere economico di Putin, ci sono una combinazione di fattori che hanno portato al crollo del rublo. Tra queste, innanzitutto, le sanzioni internazionali, ma anche le entrate ridotte dalle esportazioni di petrolio, i flussi valutari squilibrati, la fuga di capitali, la riduzione della domanda da parte di importanti partner di esportazione, come Cina e India e una crisi della forza lavoro interna.

A partire dall'attacco all'Ucraina, nel febbraio del 2022, il rublo ha seguito un corso altalenante. Dapprima crollando fino a quota 120 rispetto al dollaro, poi riprendendosi durante l'estate dello stesso anno fino a raggiungere i massimi livelli degli ultimi sette anni, grazie agli altissimi prezzi dell'energia e agli interventi della Banca centrale, che ha innalzato il tasso di interesse fino al 20 per cento e ha posto severi controlli sui capitali. Infine, dall'inizio di quest'anno, la moneta nazionale si è nuovamente indebolita di circa il 25 per cento.