La Russia paga in rubli le cedole di due eurobond: ora è default

Il ministero delle Finanze russo ha pagato in rubli le cedole di due eurobond con scadenza 2027 e 2047 mentre per Mosca si avvicina la scadenza, domenica, del periodo di 30 giorni per pagare le cedole scadute a fine maggio: si tratta di circa 100 milioni di dollari di interessi su due Eurobond, uno denominato in dollari e uno in euro in scadenza nel 2026 e nel 2036.

Il presidente Vladimir Putin ha firmato mercoledì un decreto per stabilire procedure temporanee volte ad adempiere agli obblighi di pagamento del debito estero della Russia, mentre il Paese si trova sull'orlo del default. Il ministero delle finanze ha dichiarato di essere in procinto di passare alla procedura stabilita dal decreto di Putin, in base alla quale i fondi saranno erogati in rubli prima di essere distribuiti a tre gruppi di obbligazionisti in fasi successive, a seconda della quantità di burocrazia delle sanzioni applicabile a ciascun investitore