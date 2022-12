Il Cremlino reagisce al price cap dell'Ue: "Inaccettabile, la risposta sarà adeguata"

I ministri dell'Energia degli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul price cap per il gas, e la reazione della Russia non si è fatta attendere. Il Cremlino è infatti un grande portatore di interesse rispetto al mercato europeo dell'energia, soprattutto per il gas: nel 2021 circa il 40 per cento delle forniture di gas di Europa ed Italia dipendevano dalla Russia. Dall'inizio della guerra in Ucraina gli Stati dell'Ue hanno iniziato un processo di emancipazione dal gas russo, diminuendo drasticamente le importazioni e diversificando il portafoglio dei fornitori.

La reazione russa al price cap europeo

"L'accordo dei ministri dell'Unione europea sul tetto al prezzo del gas è inaccettabile", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, spiegando in una nota che l'intesa "è contraria ai principi di mercato". Per Peskov si tratterebbe di "una violazione del processo di determinazione dei prezzi di mercato, un'invasione del processo di mercato, qualsiasi riferimento al massimale non può essere accettabile", ha detto Peskov.

In risposta, il Cremlino valuta una ritorsione: "Ci vorrà del tempo per soppesare a fondo i pro e i contro per elaborare una risposta adeguata da parte della Russia", ha detto Peskov. Settimane fa, il Cremlino aveva minacciato che non avrebbe fornito gas ai Paesi europei che avrebbero sottoscritto un accordo per fissare un tetto al prezzo del gas, in risposta agli aumenti straordinari dell'indice Ttf della borsa di Amsterdam. Nell'accordo politico trovato a Bruxelles tra i Ministri dell'Energia dell'Unione, Austria e Paesi Bassi si sono astenuti, mentre un solo Stato ha votato contro: l'Ungheria.

La posizione dell'Ungheria sul price cap

L'Ungheria è stato l'unico Paese dell'Unione Europea a votare contro la proposta di mettere un tetto al prezzo del gas. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che l'Ungheria "non dovrà notificare o consultare la Commissione europea se intende modificare i contratti a lungo termine del gas con la Russia in caso il tetto massimo al prezzo del gas a livello europeo dovesse essere approvato".

L'Ungheria dipende infatti in gran parte dalle importazioni russe di gas e petrolio, e più volte ha espresso posizioni fortemente contrarie a un price cap. Secondo Budapest il tetto al prezzo del gas è "una misura dannosa, pericolosa e del tutto inutile" tanto che l'Ungheria "non sostiene in nessun caso l'introduzione di un tetto massimo", ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto.

La reazione dei mercati: quanto costa il gas

Dopo l'intesa raggiunta a livello europeo sul price cap, il prezzo del gas chiude in calo le contrattazioni. Al Ttf di Amsterdam, borsa di riferimento europea, i future cedono il 7,6 per cento a 106,6 euro al megawattora. Il price cap scatterà, dal 15 febbraio, in presenza di un superamento della soglia dei 180 euro a megawattora per tre giorni e di una differenza con il prezzo del Gnl di 35 euro per tre giorni.

I parametri sono rivisti fortemente al ribasso rispetto alla proposta iniziale avanzata dalla Commissione europea: 275 euro a megawattora per due settimane al Ttf di Amsterdam con uno spread rispetto al Gnl di 58 euro.