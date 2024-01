Ryanair, siti di viaggi non mostrano più suoi voli: "Scelta gradita, abbasseremo tariffe"

Di recente siti come Booking, Kiwi e Kayak hanno smesso di proporre i biglietti aerei di Ryanair. A confermarlo la stessa compagnia low cost dichiarando di non essere affatto preoccupata per quella che ai vertici del vettore irlandese è apparsa come una "scelta gradita". Come mai? Perché vuole incoraggiare i passeggeri a prenotare direttamente sul proprio sito internet. Ma andiamo per ordine.

Ryanair esclusa dalle piattaforme online: "Rimozione gradita"

"Dall’inizio di dicembre, la maggior parte delle più grandi OTA (Online Travel Agencies, ndr) pirata come Booking.com, Kiwi, Kayak, hanno improvvisamente rimosso i voli Ryanair dalla vendita sui loro siti web", ha comunicato la compagnia low cost irlandese. La cosa non preoccupa affatto il vettore aereo irlandese (forte dei numeri in crescita nel 2023), anzi risulta essere addirittura "gradita". Ryanair infatti "non prevede che la rimozione delle prenotazioni tramite OTA pirata influirà materialmente sul suo traffico 2024 o sulla guidance".

Dopo la difesa la società guidata da Michael O'Leary passa all’attacco, dichiarando che "risponderà a questa gradita rimozione dei propri voli dai siti web OTA pirata abbassando le tariffe, ove necessario per incoraggiare tutti i passeggeri a prenotare direttamente su Ryanair.com, dove hanno la garanzia di ottenere sempre le tariffe aeree più basse senza sovrapprezzi delle OTA pirata e informazioni di contatto false o altre truffe su prezzi/rimborsi".

Ryanair, vendite in calo a dicembre 2023

"Questa gradita rimozione potrebbe essere il risultato di pressioni da parte degli Enti per la Tutela dei Consumatori o una risposta alla recente sentenza dell'Alta Corte irlandese" che ha concesso a Ryanair un'ingiunzione permanente contro le operazioni di queste agenzie di viaggi online, ha chiosato Ryanair specificando che questi siti di viaggio rappresentano solo una "piccola frazione" delle sue prenotazioni. La compagnia si aspetta un impatto negativo sul fattore di carico dell'1-2 per cento a dicembre e gennaio, nell’immediato quindi, mentre ritiene che questa scelta non avrà alcun impatto sul 2024.

I dati relativi al mese di dicembre mostrano già i primi effetti. Nell'ultimo mese del 2023 la compagnia aerea low cost ha trasportato 12,54 milioni di passeggeri, registrando un aumento del traffico del 9 per cento rispetto agli 11,52 milioni dello stesso periodo del 2022. In calo invece il fattore di carico, ossia la percentuale di posti disponibili che una compagnia aerea è in grado di vendere sui voli: si è attestato al 91 per cento rispetto al 92 per cento di un anno fa.