Salario minimo? Non se ne parla. Ma il governo vuole estendere i contratti collettivi

Il salario minimo non si farà, e su questo punto la premier Meloni è stata già piuttosto netta. L'intenzione del governo è invece quella "di estendere i contratti collettivi anche a settori lavorativi non ancora censiti". A dirlo, nel corso di un question time alla Camera, è stata la ministra del Lavoro, Marina Calderone. "L'attivazione di percorsi interlocutori tra le parti non coinvolte nella contrattazione collettiva, nonché l'estensione dell'efficacia dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi, rappresentano opportunità e buone soluzioni per garantire un livello dignitoso del salario" ha detto la ministra. Aggiungendo poi che i contratti nazionali possono disegnare un sistema più vantaggioso "di una ipotetica soglia minima" prevista dall'introduzione di una salario minimo.

"È da qui che occorre ripartire - ha detto Calderone -, valorizzando e rilanciando gli strumenti di tutela previsti dai contratti, al fine di addivenire, in un mondo del lavoro in continuo cambiamento, a soluzioni utili a ridurre la conflittualità tra lavoratore e datore di lavoro". Secondo la ministra "la contrattazione collettiva, che attualmente vede più dell'85% dei lavoratori coperti, ha garantito l'introduzione di una serie di misure che negli anni hanno portato giovamento ai lavoratori: TFR, malattia, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, previdenza complementare, sanità integrativa. Questo sistema implica, già in molti casi, che i salari siano più alti di un'ipotetica soglia minima".

Occasione per fare il punto sul tema comunque sarà, nell'immediato futuro, il recepimento della direttiva europea sul salario minimo, da ultimare entro il 15 novembre 2024. Una direttiva che secondo Calderone "pur finalizzata a garantire ai lavoratori dell'Unione europea condizioni dignitose, non stabilisce una soglia europea di salario, rimettendo proprio alla contrattazione collettiva il compito di individuare l'importo minimo".

Il nodo dei contratti collettivi: cosa dice davvero la direttiva europea

In linea generale, come spiegava Dario Prestigiacomo su questo giornale, l'Ue dà agli Stati due opzioni: o introdurre un salario minimo, o raggiungere almeno l'80% di stipendi fissati da contratti collettivi. L'Italia non soddisfa la prima opzione, al pari di Austria, Svezia, Finlandia e Danimarca (negli altri 22 Stati Ue esiste). Se volesse adeguarsi, la direttiva consiglia una serie di parametri da seguire, uno dei quali (una soglia pari al 60% del salario lordo mediano) potrebbe portare a un salario minimo intorno ai 1.000 euro.

Sulla seconda opzione, invece, il dibattito è aperto. Sulla carta, il Belpaese è già in linea con la direttiva: secondo recenti stime, il tasso di copertura italiano è sopra l'85%. Ma diversi economisti segnalano che questa quota potrebbe essere frutto di un metodo di calcolo sbagliato, e potrebbe essere rivista al ribasso con l'applicazione della direttiva. Il motivo va cercato nella forte presenza di contratti collettivi "pirata" e di contratti scaduti. I primi riguardano quei contratti siglati da associazione di categoria non riconosciute dal Cnel, che coprono circa 33mila lavoratori italiani: come saranno conteggiati con la direttiva? In secondo luogo, ci sono i contratti scaduti: alla fine dello scorso anno, dei 955 contratti collettivi depositati al Cnel, il Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro, ben il 62% risultava scaduto, molti dei quali da più di 5 anni. La Commissione europea accetterà i contratti scaduti per calcolare la soglia dell'80%? Anche su questo, la situazione non è chiara.