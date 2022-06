L’Ue a un passo dal salario minimo, Brunetta protesta

La settimana prossima l’Ue potrebbe trovare la quadra sul salario minimo, con una direttiva diretta a stabilire dei requisiti base per garantire un reddito dignitoso ai lavoratori. I negoziati tra le istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) si terranno lunedì sera a Strasburgo, a margine della plenaria del Parlamento europeo. L’ok alla proposta potrebbe arrivare nella notte mentre il giorno successivo (martedì) dovrebbe tenersi una conferenza stampa.

Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato che la direttiva europea sul salario minimo potrebbe “rappresenta l'occasione per l'Italia di dare risposte concrete alla povertà lavorativa e riformare il sistema di contrattazione collettiva, impedendo i contratti pirata che generano dumping nel mercato del lavoro. I salari bassi non solo compromettono il potere di acquisto dei lavoratori ma incidono anche negativamente sulla capacità di crescita della nostra economia”. Sarebbe una “rivoluzione copernicana”.

Salario minimo, in arrivo la direttiva europea

La direttiva Ue sul salario minimo punta a istituire un quadro per fissare retribuzioni adeguate ed eque per tutti i 27 Paesi membri dell’Ue. Due le possibilità: fissare un salario minimo legale (livello più basso consentito dalla legge) oppure fare affidamento sulla contrattazione collettiva fra i lavoratori e i loro datori di lavoro. In particolare, il Parlamento Ue vorrebbe estendere la copertura della contrattazione collettiva in tutti quei Paesi che hanno meno dell'80% dei lavoratori coperti da questi accordi, obbligandoli a prendere misure efficaci per promuovere questo strumento.

Brunetta: "Salario minimo per legge non va bene"

L’idea di un salario minimo legale non sembra piacere troppo al ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Il salario minimo per legge non va bene perché è contro la nostra storia culturale di relazione industriali – ha dichiarato - Non buttiamo il bambino con l'acqua sporca e valorizziamo le nostre relazioni industriali. Il salario non può essere moderato ma deve corrispondere alla produttività".

Letta (Pd): "Abolire stage gratuiti"

Qualche giorno fa invece il segretario del Pd, Enrico Letta, si era detto favorevole alla misura. “Non è possibile che oggi i primi lavori siano sempre stage o tirocini gratuiti: noi li vogliamo abolire, come il ministro Orlando ha già cominciato a fare, vogliamo che il primo lavoro per i giovano sia incentivato e che sia un lavoro solido e importante – ha ribadito oggi Letta - Per noi la questione salariale è fondamentale accanto a questo c'è ovviamente l'impegno ad arrivare al salario minimo, come fanno in Germania e come fanno in Australia, paesi che sono simili al nostro e che hanno fatto una scelta che anche noi dovremmo fare".