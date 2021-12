Saldi invernali 2022, tutte le date regione per regione: il calendario completo

Una buona occasione per fare acquisti a prezzi ragionevoli. Puglia a parte, tutte le regioni hanno annunciato le date di inizio dei saldi invernali 2022. Via "generale" il 5 gennaio, ma alcuni territori hanno deciso di anticipare o posticipare. Semaforo verde per gli sconti il 2 gennaio in Basilicata e Sicilia, poi lunedì la Valle d’Aosta. In coda i comuni dell’Alto Adige, l'8 gennaio. La corsa ai saldi è però un ricordo del passato, l'e-commerce ha cambiato le carte in tavola nel mondo dello shopping. Ecco il calendario completo.

Calendario saldi invernali gennaio 2022: tutte le regioni