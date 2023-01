Saldi, parte la caccia all'affare: come evitare fregature

Archiviata la corsa ai regali di Natale, scatta la caccia all'affare. Iniziano il 2 gennaio i saldi invernali. Non in tutta Italia però, le vendita a prezzi ribassati non partono in tutta Italia nello stesso giorno. Uguali per tutti invece le regole anti fregatura: Confcommercio ricorda, per esempio, che per ogni prodotto devono essere indicati sia il prezzo di partenza sia quello finale.

Quando iniziano i saldi regione per regione

Basilicata: 2 gennaio-2 marzo 2023;

Sicilia: 2 gennaio-15 marzo 2023;

Valle D'Aosta: 3 gennaio-31 marzo;

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni);

Calabria: 5 gennaio-6 marzo 2023;

Campania: 5 gennaio 2023 (per 60 giorni);

Emilia Romagna: 5 gennaio 2023 (per 60 giorni);

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio-31 marzo 2023;

Lazio: 5 gennaio 2023 (per 6 settimane);

Liguria: 5 gennaio-18 febbraio 2023;

Lombardia: 5 gennaio-5 marzo 2023;

Marche: 5 gennaio-1 marzo 2023;

Molise: 5 gennaio 2023 (per 60 giorni);

Piemonte: 5 gennaio 2023 (per 8 settimane);

Puglia: 5 gennaio-28 febbraio 2023 (per 45 giorni);

Sardegna: 5 gennaio 2023 (per 60 giorni);

Toscana: 5 gennaio 2023 (per 60 giorni);

Umbria: 5 gennaio-5 marzo 2023;

Veneto: 5 gennaio-28 febbraio 2023;

Per la provincia autonoma di Trento i saldi dureranno 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare gli sconti;

Provincia di Bolzano: 7 gennaio-4 febbraio 2022.

Per tutto il settore del commercio l'attesa è alta, ma fare previsioni è difficile tenuto conto che in molti hanno già approfittato delle super offerte del Black Friday, mentre si moltiplicano le promozioni anticipate con i pre-saldi riservati alla clientela più affezionata. Contro le iniziative pensate per intercettare in anticipo i consumatori in attesa dei saldi invernali si scaglia Confesercenti che parla di una "valanga promozionale" che "danneggia gli imprenditori che correttamente aspettano il giorno previsto per dare il via alle vendite di fine stagione, a tutto vantaggio soprattutto dei grandi marchi e delle piattaforme web".

C'è poi l'impatto dell'inflazione e del caro-bollette che inciderà sul budget di spesa che le famiglie riusciranno a riservare agli acquisti a prezzo scontato. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori calcola che solo il 24% delle famiglie italiane farà acquisti ai saldi, vale a dire il 13% in meno rispetto allo scorso anno. La spesa media a famiglia sarà di 178,60 euro facendo registrare un calo del 3% rispetto ai saldi invernali del 2022. Più ottimistiche le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio secondo cui saranno 15,4 milioni le famiglie che punteranno sullo shopping in saldo. La spesa media a famiglia si aggirerà sui 304 euro e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro.

Le regole per evitare fregature nel periodo dei saldi

Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base.