Il primo sciopero nella storia di Samsung: cosa sta succedendo

Non era mai accaduto prima. Il più grande sindacato di Samsung Electronics, il Nationwide Samsung electronics union (Nseu) in Corea del Sud, ha annunciato uno sciopero dopo che la direzione aziendale e il sindacato non sono riusciti a raggiungere un accordo sul livello degli aumenti salariali. I lavoratori sindacalizzati hanno annunciato la loro intenzione di scioperare in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 maggio. La decisione arriva in un momento di crisi della Samsung Electronics, perché negli ultimi quattro trimestri consecutivi ha registrato perdite consistenti. Lo sciopero potrebbe avere pesanti conseguenze non solo per la Samsung, ma anche per l'economia sudcoreana. Una situazione che verrà seguita da vicino da tutto il mondo, anche per la sua portata storica.

È la prima volta che i lavoratori del colosso sudcoreano della tecnologia scioperano dalla fondazione dell’azienda, nel 1969. Il sindacato, che conta circa ventimila iscritti, ovvero più di un quinto della forza lavoro totale dell'azienda, ha annunciato che interromperà il lavoro per un giorno, venerdì 7 giugno, come parte di più ampie misure di protesta. La direzione della multinazionale e le organizzazioni dei lavoratori hanno tenuto colloqui e trattative dal mese di gennaio, ma non sono riusciti a ridurre le loro divergenze. "Dichiariamo uno sciopero a causa dell'atteggiamento della direzione che non tiene conto dei lavoratori", hanno riferito i sindacati, annunciando l'iniziativa che rischia inevitabilmente di creare danni alla catena di rifornimento globale dei microchip.

Lo scontro è sui salari: dopo la proposta della società di aumentare gli stipendi del 5,1%, il sindacato ha replicato chiedendo aumenti dell'8% e ha affermato di volere anche un giorno in più di ferie annuali e bonus trasparenti basati sulle prestazioni. Su questo la trattativa con la società si è arenata. "Non possiamo più tollerare la repressione del lavoro, la repressione sindacale": con questo striscione in mano i rappresentanti dei lavoratori hanno quindi annunciato lo sciopero in diretta durante una conferenza stampa.

Samsung in Corea del Sud dà lavoro in tutto a 124.800 persone. Fino a quattro anni fa l'azienda non permetteva l'organizzazione sindacale tra i dipendenti. Il divieto è stato annullato dopo che alcuni dirigenti aziendali sono stati condannati a pene detentive per i loro tentativi di ostacolare l'organizzazione dei lavoratori. Oggi i dipendenti hanno ottenuto il diritto di proclamare lo sciopero. Per cercare di trovare una situazione sui salari, la Commissione nazionale per le relazioni lavorative, un'agenzia legata al ministero del lavoro, ha fatto da arbitro tra le parti, senza risultati.