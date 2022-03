Maersk, la sanzione "nucleare" sul commercio russo

Il colosso dei trasporti navali danese Maersk ha annunciato oggi che smetterà di accettare nuovi ordini non essenziali da e verso la Russia, a causa delle sanzioni imposte per l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. "Le prenotazioni da e verso la Russia saranno temporaneamente sospese, ad eccezione di generi alimentari, forniture mediche e umanitarie", ha specificato Maersk in una nota, aggiungendo che l'azienda tenterà di onorare le prenotazioni effettuate prima delle sanzioni.

Per far capire la portata della notizia è importante specificare come il gruppo Maersk è in lizza con l'italiana Msc per il primo posto mondiale nel trasporto di container. La sospensione - che vale per tutti i porti russi e riguarda anche il trasporto su gomma - arriva dopo che Martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto che la Russia fosse bandita da "tutti i porti" e "aeroporti del mondo".

Spedizioni sospese anche per la compagnia di container Ocean Network Express. Sempre in abito logistica la United Parcel Service Inc e FedEx Corp hanno interrotto i servizi di consegna

Le sanzioni che chiudono la Russia al mondo

A seguito dell'ondata di sanzioni un lungo elenco di società hanno annunciato l'intenzione di sospendere le proprie attività in Russia. Tra gli impatti più rilevanti quello di Daimler Truck e del gruppo Mercedes-Benz che interromperanno la loro collaborazione con i costruttori russi. Anche la casa automobilistica francese Renault sospenderà alcune operazioni nei suoi stabilimenti di assemblaggio di automobili: Renault è tra le società occidentali più esposte alla Russia, dove realizza l'8% dei suoi guadagni principali e controlla anche Avtovaz, la più grande casa automobilistica russa.

Stop al mercato russo anche per il gruppo svedese Volvo (9mila auto l'anno al mercato russo) e quello americano General Motors (3mila auto l'anno) e la giapponese Mitsubishi Motors.

Se già sono diventati quasi impossibili i voli da e per la russia con la chiusura dello spazio aereo ora anche la più grande società di leasing di aeromobili al mondo, AerCap Holdings, con sede a Dublino, cesserà l'attività con le compagnie aeree russe (il 5% della sua flotta era affittata alle compagnie aeree russe).

Dopo Shell anche la francese TotalEnergies ha dichiarato che non fornirà più capitali per nuovi progetti in Russia. Così BP sta abbandonando la sua partecipazione del 19,75% nel gigante petrolifero russo Rosneft. Via dalla Russia anche il gruppo energetico norvegese Equinor e la danese Orsted.