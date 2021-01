Il 15 gennaio 2021 d-day per molti adempimenti fiscali. Ecco quali

Dal ravvedimento Imu alla comunicazione dei sostituti d'imposta, riparte il count down fiscale

Adempimenti e pagamenti in scadenza il 15 gennaio

Il ritorno alla normalità passa per la ripresa dei pagamenti di imposte, tasse e balzelli e la scadenza di numerosi adempimenti. Il d-day delle scadenze è sicuramente il 15 gennaio. Ecco per chi e per cosa:

Associazioni sportive dilettantistiche & c

Scade il termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di dicembre 2020, per le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche e le pro-loco.

Ravvedimento Imu

Scade il termine per il versamento del saldo 2020 dell'imposta municipale propria con ravvedimento breve: pagando sanzione ridotta e interessi moratori (0,01% dall'1 gennaio 2021; 0,5% dall'1 gennaio 2020), calcolati giorno per giorno.

Ravvedimento Iva e ritenute alla fonte

Scade il termine per l'eventuale versamento con ravvedimento breve (interessi legali pari a 0,01% dall'1 gennaio 2021; 0,05% dall'1.1.2020 e sanzione pari all'1,5% del dovuto): - dell'Iva a debito relativa al mese di novembre 2020; - delle ritenute alla fonte operate nel mesi di novembre 2020.

Fatture di importo inferiore a 300 euro - documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse e ricevute. Nel documento devono essere riportati i numeri delle fatture, l'ammontare imponibile e l'Iva distinti in base all'aliquota

Fatture differite

Scade il termine per emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 2020 a condizione che la cessione risulti da documento di trasporto o di consegna contenente le seguenti informazioni:

numero progressivo;

data di consegna o spedizione della merce;

generalità del cedente, del cessionario e del trasportatore;

descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti;

causale del trasporto se diversa dalla vendita.

Il documento di trasporto può anche essere spedito entro la mezzanotte del giorno di effettuazione del trasporto.

N.B.: la fattura differita deve contenere numero e data del documento di trasporto, data dello scontrino, matricola del registratore di cassa.

Comunicazione dei sostituti d'imposta

Scade il termine entro cui i sostituti d'imposta devono effettuare la comunicazione ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati della disponibilità a prestare l'assistenza fiscale nel 2021.