Raffica di scioperi, weekend "di fuoco" (senza fasce di garanzia): orari e rimborsi, cosa c'è da sapere

Sarà un fine settimana "di fuoco" per turisti, pendolari e viaggiatori. Il mese di maggio inizia con due giornate di sciopero nazionale, un lungo stop di 24 ore che "abbraccia" due date e che coinvolge il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta, indetta a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, avrà luogo tra sabato 4 e domenica 5 maggio: sono previsti possibili disagi e disservizi su tutta la rete ferroviaria. Dopo lo stop dei treni, lunedì 6 maggio, saranno i trasporti a fermarsi per lo sciopero nazionale a cui hanno aderito diverse sigle sindacali in varie regioni.

Sciopero dei treni 4 e 5 maggio: gli orari

L'orario di inizio e quello di fine sono stati specificati da Trenitalia in un comunicato ufficiale: "Dalle ore 21.00 di sabato 4 maggio alle ore 20.59 di domenica 5 maggio 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord". Per i passeggeri che avevano acquistato il biglietto di un treno in partenza in questo intervallo di tempo, è consigliabile verificare lo status della prenotazione contattando la compagnia o visitando le pagine social e il sito ufficiale.

Niente fasce di garanzia

Al contrario di quanto avviene nella maggior parte degli scioperi organizzati durante la settimana, in questo previsto per il weekend non sono previste le consuete fasce di garanzia. A spiegarlo è la nota di Trenord: "Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si segnala che la sigla Cat non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio. Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito e sulla App di Trenord".

"Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale - prosegue il comunicato -, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in "real-time" tramite la nostra App".

Come chiedere il rimborso

Infine, per quanto riguarda i rimborsi, i viaggiatori potranno richiederli secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, sul sito ufficiale della compagnia, tramite il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Sciopero dei trasporti 6 maggio

La "due giorni" di sciopero dei treni si concluderà quindi domenica 5 maggio, ma il giorno seguente, lunedì 6, è previsto un nuovo "braccia incrociate", che riguarda il trasporto pubblico locale. Le modalità della protesta variano da regione a regione. A Roma, lo sciopero di 24 ore riguarderà il personale dell’Autofficina Pomponi, azienda che si occupa per Atac della manutenzione d’emergenza dei mezzi. Sempre nel Lazio, a Latina, si fermeranno per 24 ore anche i dipendenti della società Csc Mobilità. In Lombardia protesta di 24 ore anche per i lavoratori della Movibus di San Vittore Olona, in provincia di Milano, mentre nelle Marche, lo stop coinvolgerà il trasporto pubblico di Apiro, in provincia di Macerata: a fermarsi saranno i dipendenti della Sasa.

Stop di 4 ore in Emilia Romagna per personale della società Seta dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Quattro ore di sciopero anche in Liguria, tra le 10:15 e le 14:15, per la protesta del personale della società Tpl Linea di Savona. Stesso lasso di tempo anche per lo sciopero in Puglia, dove l’astensione dal lavoro del personale delle Ferrovie Appulo Lucane di Bari avrà luogo tra le 15:40 e le 19:40. Stop di quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30, per i lavoratori della società Ferrovie della Calabria, mentre in Sicilia lo sciopero dei lavoratori della Ast Regione Sicilia sarà della medesima durata, ma divisa in due fasce: tra le 5:30 e le 6:30 e tra le 9:30 e le 12:30