Sciopero dei trasporti, sarà un venerdì "nero": si fermano treni, bus e navi

Venerdì 17 giugno si preannuncia una giornata "di fuoco" in tutta Italia a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà, con modalità differenti, il settore dei trasporti, dai treni alle navi, fino ad autostrade, bus e metropolitane. Alla protesta, indetta dal sindacato A.L. Cobas, parteciperanno diverse sigle: alla base del "braccia incrociate" c'à la "guerra, contro ogni forma di licenziamento, per la sicurezza sul lavoro, per il salario minimo e contro i rincari speculativi dei prezzi". Vediamo adesso nel dettaglio gli orari e le informazioni sullo sciopero di venerdì 17 giugno.

Sciopero treni 17 giugno 2022: orari e corse garantite

Lo sciopero che riguarda tutto il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia) avrà inizio alle ore 21 di oggi, giovedì 16 giugno, e si concluderà alle 21 di venerdì 17. Se non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, per i treni regionali sono invece garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800.89.20.21, mentre su questa pagina potete invece trovare l’elenco dei treni nazionali e regionali garantiti in caso di sciopero.

Ma attenzione, come ricorda Fs in una nota: "poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale". Trenord invece non prevede interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia, anche se non è esclusa la possibilità di sporadiche cancellazioni, che comunque verranno tempestivamente comunicate agli utenti. In ogni caso, è sempre consigliabile verificare online l'andamento in tempo reale della circolazione del treno per cui si ha acquistato un biglietto.

Trasporto pubblico, autostrade e navi

Più complesso il discorso che riguarda la protesta del trasporto pubblico locale, per cui gli orari cambieranno da città a città. A Milano lo sciopero del personale Atm dovrebbe verificarsi dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio, mentre i bus di Roma saranno a rischio dalle 8:30 alle 12:30 e riguarderanno la sola rete Atac. Per conoscere gli orari dello sciopero nella propria città è consigliabile consultare il sito o le pagine social dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico cittadino. Come anticipato ad inizio articolo, lo scioperò di domani coinvolgerò anche i lavoratori dei caselli autostradali, che si fermeranno dalle 22 di giovedì 16 alle 22 di venerdì 17 giugno. Infine, per quanto riguarda il trasporto marittimo, i disagi causati dallo sciopero potrebbero avere luogo a partire dalla mezzanotte di domani.