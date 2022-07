Sciopero 17 luglio, caos aeroporti: gli orari e i voli a rischio

Domenica 17 luglio si preannuncia una domenica di disagi per i viaggiatori. I sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale di quattro ore per il personale del trasporto aereo, una protesta che coinvolge anche le compagnie aeree Easyjet, Volotea, Ryanair e delle controllate della low cost irlandese, Malta Air e Crewlink. Come confermato anche nella sezione scioperi del sito del ministero dei Trasporti, il "braccia incrociate" avrà luogo tra le ore 14 e le 18, quindi ad avere problemi potrebbero essere i passeggeri che hanno un biglietto aereo proprio in quella fascia oraria. Saranno invece garantiti i voli tra le 7-10 e 18-21. L'agitazione è stata indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti che hanno sottolineato che "dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". I lavoratori, nel dettaglio, lamentano problemi di organico e turni di lavoro troppo pesanti.

Sciopero 17 luglio 2022: proteste nazionali e locali

Sempre per la giornata di domenica 17 luglio le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro distinte azioni di sciopero a livello nazionale. Come confermato dal sito dell'Enav, dalle 14 alle 18 sono previste le seguenti azioni di sciopero a livello locale:

Centro di Controllo d’Area di Brindisi – tre distinte azioni di sciopero indette da FILT-CGIL, FIT-CISL / Uiltrasporti / UGL-TA e UNICA;

Centro di Controllo d’Area di Milano – indetto da UGL-TA e UNICA;

Centro di Controllo d’Area di Padova – indetto da UNICA;

Centro di Controllo d’Area di Roma – due distinte azioni di sciopero indette da UGL-TA / UNICA;

Aeroporto di Bologna – tre distinte azioni di sciopero indette da FIT-CISL / UGLTA / UNICA;

Aeroporto di Lamezia Terme – indetto da UGL-TA e UNICA;

Aeroporto di Napoli – indetto da UGL-TA;

Aeroporto di Perugia – indetto da UGL-TA;

Aeroporto di Pescara - indetto da UNICA;

Aeroporto di Brindisi – indetto da UNICA;

Aeroporto di Ciampino – indetto da UGL-TA e UNICA;

Aeroporto di Torino Caselle – indetto da Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA.

Infine, l'Enav ricorda sranno garantite le prestazioni indispensabili secondo la normativa vigente. Per chi avesse acquistato un biglietto aereo in partenza nella fascia oraria dello sciopero è sempre consigliabile consultare sull'aerea riservata del sito della propria compagnia aerea lo status del proprio volo ed eventuali variazioni o annullamenti.