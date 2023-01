Lo sciopero dei benzinai è scattato martedì sera (24 gennaio), alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulle autostrade. È fallito il tentativo in extremis del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso di trovare un'intesa e scongiurare la protesta, ma il fronte degli esercenti si è diviso, con il sindacato Faib che ha ridotto la mobilitazione a un solo giorno. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno perlopiù chiusi - compresi i self service - per 48 ore consecutive. Oggi è in programma un nuovo vertice tra le sigle sindacali: la protesta potrebbe finire già questa sera, ma al momento è soltanto un'ipotesi (come abbiamo spiegato qui).

Agli utenti, comunque, devono essere garantiti dei servizi minimi di rifornimento, sia in città sia in autostrada. Alcuni distributori, quindi, rimangono aperti. Il codice di autoregolamentazione della commissione per lo sciopero nei pubblici servizi, infatti, prevede che alcuni servizi essenziali siano sempre assicurati. In particolare, sulla viabilità ordinaria (in città e nelle aree extraurbane) è garantita l'apertura del 12,5% dei punti vendita, mentre sulla rete autostradale - da nord a sud e da sud a nord - è assicurata l'apertura di un'area di servizio ogni 100 chilometri.

I benzinai aperti durante lo sciopero di oggi e domani, 25 e 26 gennaio 2023

Quali sono, dunque, i benzinai che rimangono aperti anche durante lo sciopero? La lista degli impianti aperti è stata individuata dalle prefetture per gli impianti in città e nelle aree extraurbane, mentre la lista dei distributori aperti in autostrada è stabilita dalle regioni. Il sindacato Fegica ricorda che chi sciopera chiude tutto, anche le pompe self service, mentre chi tiene aperto garantisce tutti i servizi normalmente offerti. Secondo quanto pubblicato sul sito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono 175 (su 477) gli impianti attivi nei due giorni di sciopero sull'intera rete autostradale, sul Grande raccordo anulare di Roma, sulla tangenziale di Napoli e su alcune strade consolari equamente distribuite in tutta Italia. Qui trovate l'elenco completo, cliccando su "turnazione A".

In particolare, rimangono aperte 19 stazioni di servizio sull'autostrada A1, 10 sulla A3, 15 sulla A4, 3 sulla A5, 4 sulla A6, 5 sulla A7, 2 sulla A8-A9, 6 sulla A10, due sulla A11, 8 sulla A12, 4 sulla A13, 20 sulla A14, 4 sulla A15 e sulla A16, 3 sulla A18 e sulla A19, 2 sulla A20, 6 sulla A21, 7 sulla A22, 2 sulla A23, 3 sulla A24, 2 sulla A25, 6 sulla A26, 2 sulla A27, sulla A28,sulla A30 e sulla A31, 3 sulla A32 e sulla A50, due sulla A51, una sulla A52, 4 sulla A55, 2 sulla A57, 3 sulla tangenziale di Napoli, 4 sul Gra e 2 sulla Roma-Fiumicino. In autostrada, anche nel caso di un impianto di carburanti chiuso, i servizi di ristorazione degli autogrill sono indipendenti e restano aperti.

Restano aperti, poi, gli impianti direttamente gestiti dai proprietari. In Italia, secondo il sindacato Fegica, su 22mila distributori ce ne sono circa duemila di diretta gestione da parte delle compagnie petrolifere, e per questo "ragionevolmente rimarranno aperti". Rimangono aperti, ad esempio, gli impianti aderenti all'Asnali, l'associazione nazionale autonoma liberi imprenditori, i cui associati non aderiscono ad alcuna forma di protesta.

I benzinai aperti in Lombardia, nel Lazio e in Campania

Vediamo qual è la situazione in alcune regioni, nel dettaglio. In Lombardia, sulle autostrade, sono 21 i distributori aperti: San Donato Ovest, San Donato Est, Brianza sud, Monte Alto est, Monte Alto ovest, Sebino nord, Lambro nord, Cantalupa ovest, Dorno est, Villoresi est, Brughiera ovest, Stradella sud, Ghedi est, Ghedi ovest, Stradella nord, Rho ovest, San Giuliano ovest, Muggiano est, Cascina Gobba est, Cascina Gobba ovest, Cinisello nord.

La regione Lazio, invece, ha approvato un'ordinanza regionale che "individua le stazioni di servizio della rete autostradale del Lazio e del Gra di Roma in cui è assicurata l'apertura". Questi i 16 distributori aperti: Flaminia Ovest, La Macchia Ovest, Frascati Ovest, Prenestina Est, Salaria Est, Tuscolana Est, Tirreno ovest, Aronne est, Tiburtina sud, Colle Tasso nord, Selva Candida interna, Pisana interna, Pisana esterna, Selva Candida esterna, Magliana nord e Magliana sud.

Sono 15, poi, gli impianti aperti sulle autostrade in Campania: San Nicola Ovest, San Pietro (Ramo Capodichino), Teano Est, Torre Annunziata ovest, Campagna Ovest, Sala Consilina Est, Salerno Est, Vesuvio sud, Calaggio sud, Mirabella nord, Tre Ponti ovest, Angioina est, Doganella nord, Antica Campana nord, Antica Campana sud.

I benzinai aperti in Emilia Romagna

In relazione allo sciopero nazionale dei distributori di carburanti, la regione Emilia Romagna ha comunicato l'elenco degli impianti che dovranno essere aperti sulla rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, dove sarà garantito il servizio. Questi gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero:

Autostrada A1

- Da Milano a Napoli Area di servizio Arda Ovest, km 73; Area di servizio Cantagallo Ovest, km 199.

- Da Napoli a Milano Area di servizio Cantagallo Est, km 199; Area di servizio Arda Est, km 73.

Autostrada A13

- Da Bologna a Padova Area di servizio Castel Bentivoglio Est, km 11.

- Da Padova a Bologna Area di servizio Castel Bentivoglio Ovest, km 11.

Autostrada A14

- Da Bologna a Taranto Area di servizio La Pioppa Ovest, km 2; Area di servizio Santerno Ovest, km 59; Area di servizio Montefeltro Ovest, km 133.

- Da Taranto a Bologna Area di servizio Bevano Est, km 89; Area di servizio Sillaro Est, km 37.

Autostrada A15

- Da Parma a La Spezia Area di servizio Medesano Ovest, km 15.

- Da La Spezia a Parma Area di servizio Tugo Est, km 54.

Autostrada A22

- da Modena a Brennero Area di servizio Campogalliano Est, km 309.

I distributori aperti in Trentino Alto Adige

Gli impianti autostradali di distribuzione carburanti, sulla A22 in territorio trentino, "Nogaredo ovest" (direzione Modena) e "Paganella est" (direzione Brennero) garantiranno il servizio di fornitura di carburante al pubblico in occasione dello sciopero di mercoledì e giovedì, 25 e 26 gennaio.

I distributori aperti in Toscana

Anche la regione Toscana ha comunicato la lista delle stazioni di servizio che si trovano sulla rete autostradale e che dovranno rimanere aperte in occasione delle sciopero proclamato da alcune associazioni di categoria dalle ore 22 del 24 gennaio 2023 alle ore 22 del 26 gennaio 2023.