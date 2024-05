Industria italiana autobus a rischio privatizzazione, scatta lo sciopero: "Deve rimanere a partecipazione pubblica"

Prosegue la protesta dei dipendenti di Industria italiana autobus (Iia), in "odore" di cessione. Come confermato dai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm in una nota, nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, le lavoratrici e i lavoratori dei due stabilimento di Bologna e di Flumeri (Avellino), hanno incrociato le braccia. "Lo sciopero è stato proclamato in seguito alle dichiarazioni del Mimit in merito alla chiusura di un accordo con Seri industrial di vendita di Industria italiana autobus. L’adesione ai due scioperi è stata pressoché totale. L'azienda deve rimanere a partecipazione pubblica. La responsabilità di un rilancio duraturo è del Governo e passa attraverso il confronto con i sindacati''.

La cessione di Industria italiana autobus (Iia)

L'azienda che produce pullman in Campania e in Emilia Romagna sembra al centro di una trattativa con la Seri Industrial dei fratelli casertani Civitillo, avviata con Leonardo e Invitalia, che prevede la cessione delle quote di maggioranza della società, al momento a partecipazione pubblica. "In questi mesi - sottolineano le sigle - i lavoratori hanno scioperato e manifestato presso il Mimit per rivendicare il diritto ad essere coinvolti nelle decisioni sul futuro produttivo e occupazionale dei due stabilimenti. Nell'incontro convocato per domani al Mimit con le segreterie nazionali e nel coordinamento nazionale della prossima settimana, continueremo a chiedere che Industria italiana autobus rimanga un'azienda a partecipazione pubblica. Il Governo si assuma le sue responsabilità e intervenga per mettere in campo un effettivo piano di rilancio industriale di un'azienda fondamentale per la transizione della mobilità pubblica''.

Nei giorni scorsi, durante un incontro avvenuto nello stabilimento avellinese, era intervenuto anche il parlamentare Toni Ricciardi: "La condizione di questa fabbrica non è un problema sorto all'improvviso ma una storia che si trascina da tempo. Sono qui per assicurare che manterremo alta l'attenzione e verificheremo quali siano le condizioni. Qui non si tratta di essere a favore del Governo, si tratta di capire se una realtà industriale con un indotto e con 600 addetti sia ancora in grado di sopravvivere". In attesa di capire se ci sarà un intervento da parte dell'esecutivo, la tensione rimane alta.