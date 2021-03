Lo sciopero nell'Istituto che dà l'ora esatta in tutta Italia

Forse non tutti lo sanno, ma ogni Paese possiede un istituto metrologico, che si occupa di mantenere e sviluppare i campioni di riferimento delle unità di misura, dal tempo alla lunghezza, passando per temperatura, massa ed energia. In Italia c'è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim) che ha sede a Torino e di fatto svolge un ruolo fondamentale per l'industria, il commercio e la ricerca scientifica. All'interno di questo Ente lavorano oltre 200 persone e per loro oggi, mercoledì 24 marzo, è stato il primo giorno di sciopero in 15 anni di storia.

A spiegare i motivi della protesta sono state le Rsu dell'Inrim : ''Lo sciopero è stato indetto insieme a Flc Cgil e a Uil Scuola Rua per protestare contro la gestione dell'Istituto attuata dai vertici dell'INRIM, il mancato rispetto di norme del Contratto Collettivo Nazionale e il degrado dei rapporti sindacali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la vicenda dei contratti Integrativi 2017-2018, ai quali sono collegate importanti quote arretrate di salario e passaggi stipendiali''.



Per i rappresentanti dei lavoratori a nulla è servito il tentativo di conciliazione in Prefettura del 4 marzo e per questo hanno deciso di confermare la proclamazione di un’intera giornata di sciopero che assicurano: “In emergenza covid, anziché al classico presidio ai cancelli, la visibilità dello ‘smart sciopero’ sarà affidata ai social”.