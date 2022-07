I lavoratori che scioperano per "i ritmi intensi e il troppo caldo"

È stato indetto uno sciopero alle carrozzerie Mirafiori del gruppo Stellantis nella mattinata di oggi, martedì 19 luglio, a Torino. A incrociare le braccia sono stati numerosi dipendenti della linea di produzione che - spiega la Fiom in una nota - hanno protestato "contro i ritmi di lavoro troppo intensi che con il caldo insopportabile di queste settimane procura moltissimi disagi alle lavoratrici e ai lavoratori". "Stiamo ancora aspettando che la dirigenza chiami i rappresentanti dei lavoratori per trovare delle soluzioni e alleviare il disagio in officina", ha spiegato Gianni Mannori, responsabile Fiom di Mirafiori.

Il sindacalista ha aggiunto che "in questi giorni di caldo torrido, all'interno della fabbrica si raggiungono temperature altissime e il lavoro in catena di montaggio ha dei ritmi troppo elevati. Le persone non ce la fanno, stanno patendo, hanno in media 54 anni e nonostante ci mettano tutto l'impegno possibile non riescono a stare dietro la produzione". "L'atteggiamento di chiusura al dialogo di Stellantis è inqualificabile", continua Edi Lazzi, segretario generale della Fiom di Torino.

"Un gruppo mondiale che fa profitti altissimi soprattutto grazie a chi lavora nelle officine e negli uffici, con un amministratore delegato che guadagna 600 volte quello che guadagnano gli operai, si rifiuta di trovare delle soluzioni per far stare meglio i lavoratori, soprattutto in queste giornate di caldo infernale - continua Lazzi della Fiom -. Stanno svuotando la fabbrica mandando via persone e appena c'è un po' di produzione da fare pretendono che chi è rimasto faccia il lavoro doppio. Tutto questo solo per non perdere qualche euro di profitto, davvero assurdo. Dovrebbero vergognarsi, lo ripeto, vergognarsi. Ecco perché se non ci saranno soluzioni siamo determinati ad andare avanti".