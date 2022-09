Sciopero Lufthansa, venerdì nero nei cieli: cancellati 800 voli

Non sono finiti i disagi per i viaggiatori in Europa: per la giornata di domani, venerdì 2 settembre, è stato annunciato uno sciopero dei piloti Lufthansa, che ha costretto la compagnia aerea a cancellare circa 800 voli: La protesta, l'ennesima di un'estate flagellata da stop e ritardi, dovrebbe colpire circa 130mila passeggeri, che avevano in programma di spostarsi in aereo. Mercoledì il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) ha dichiarato che le trattative salariali erano fallite e che i piloti Lufthansa avrebbero organizzato uno sciopero di 24 ore a partire dalla mezzanotte di giovedì, con ripercussioni sia sui servizi passeggeri che su quelli per le merci.

Come confermato dalla stessa compagnia aerea, la cancellazione dei voli riguarderà gli aeroporti di Francoforte e Monaco. Le cancellazioni coinvolgeranno anche i voli in partenza nella serata di oggi, giovedì 1° settembre. Ma per quale motivo protestano i piloti Lufthansa? Il sindacato chiede un aumento dello stipendio del 5,5% quest'anno per i suoi oltre 5mila piloti e una compensazione automatica dell'inflazione a partire dal 2023. Lufthansa, attraverso il suo portavoce, ha manifestato l'intenzione di riaprire i negoziati, spiegando però che la compagnia non è in grado di sostenere gli aumenti dei costi associati alle richieste dei sindacati.