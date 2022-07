Sciopero Lufthansa, si ferma il personale di terra: cancellati oltre 1.000 voli

Non c'è pace per il trasporto aereo in Europa. Dopo i numerosi scioperi che hanno coinvolto alcune compagnie low cost, domani mercoledì 27 luglio è la volta di Lufthansa. La compagnia di bandiera tedesca ha dichiarato di aver dovuto cancellare quasi tutti i voli nei suoi hub nazionali di Francoforte e Monaco di Baviera, proprio a causa della protesta del personale di terra prevista per domani. "Lufthansa dovrà annullare quasi l'intero programma di volo nei suoi hub di Francoforte e Monaco per mercoledì - si legge in una nota dell'azienda - Più di 1.000 voli saranno cancellati, di cui alcuni già oggi, colpendo circa 134.000 passeggeri". Dei voli cancellati tra oggi e domani, 678 riguardano l'aeroporto di Francoforte, mentre altri 345 erano per l'aeroporto di Monaco.

Lo stop dichiarato dal sindacato tedesco Ver.Di dovrebbe iniziare alle 3.45 di mercoledì 27 luglio, per poi concludersi alle 6 di giovedì 28 luglio: i lavoratori chiedono un aumento del salario del 9,5%. Secondo l'organizzazione sindacale l'aumento dovrebbe essere almeno di 350 euro, con tutte le paghe orarie dovrebbero differire in maniera significativa dal salario minimo legale in vigore in Germania, che a ottobre salirà a 12 euro all'ora. Per la vicesegretaria generale della Ver.Di e consigliera di amministrazione di Lufthansa, Christine Behle, questi aumenti sono giustificati dal "superlavoro" dei dipendenti della compagnia, dall'inflazione elevata e dai tagli ai salari per tre anni. A causa dello sciopero potrebbero esserci disagi o cancellazioni anche per i voli previsti per giovedì 28 e venerdì 29 luglio 2022.

Oltre agli scali di Monaco di Baviera e Francoforte, lo sciopero interessa anche i lavoratori degli aeroporti di Duesseldorf, Amburgo, Berlino, Brema, Hannover, Stoccarda e Colonia. L'aumento forfettario proposto dalla compagnia, pari a circa 250 euro per 18 mesi, non è stato ben accolto da lavoratori e sindacati.