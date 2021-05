Sciopero dei trasporti, primo giugno "nero":  a rischio bus, tram e metro 

Martedì 1 giugno 2021 è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per i dipendenti del trasporto pubblico locale. La nuova protesta, proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna, arriva dopo quelle dell'8 febbraio e del 26 marzo: ''Protestiamo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di tre anni''.

Sciopero trasporti martedì 1 giugno 2021

''Sempre il 1° giugno – proseguono i sindacati - sarà organizzato, a sostegno dello sciopero di 24 ore, anche un presidio a Roma, dalle 10 presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per portare all'attenzione del Governo le responsabilità delle rappresentanze delle aziende, Anav, Asstra e Agens oltreché delle circa 900 aziende interessate. Sono responsabili di non voler riconoscere il diritto al rinnovo del ccnl, nonostante, con i diversi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti per fronteggiare gli impatti negativi della pandemia sulla domanda di mobilità, siano stati stanziati in favore delle aziende circa 2,8 miliardi di euro, a copertura dei mancati ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio''.

''Rivendichiamo con forza per autoferrotranvieri e internavigatori - sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna - il legittimo diritto al riconoscimento economico relativo al triennio 2018-2020 e al rinnovo del contratto, scaduto. Inoltre si deve procedere ad un reale ammodernamento delle norme contrattuali, per superare bassi salari e garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente al miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso una profonda riforma del settore, che favorisca le aggregazioni delle aziende esistenti, per uno sviluppo del settore che elimini diseconomie, inefficienze, sprechi, aumentando la qualità del servizio e del lavoro''.