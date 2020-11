Lo sciopero nazionale dei trasporti del 25 novembre 2020

Uno sciopero dei trasporti a livello nazionale è in programma mercoledì 25 novembre 2020. Lo stop avrà una durata complessiva di 4 ore e interesserà potenzialmente tutte le città italiane, ma non solo. A rischio non soltanto bus, metropolitane e linee ferroviarie regionali, ma anche aerei, navi e treni. Lo sciopero nazionale per il prossimo 25 novembre è stato proclamato da USI (Unione Sindacale Italiana) e USB P.I Scuola, ma non riguarderà solo la scuola. Coinvolgerà altre categorie del settore pubblico, in particolare lavoratori dei trasporti e sanità, come Usb annuncia nel suo comunicato.

Sciopero trasporti mercoledì 25 novembre 2020

A indire il nuovo sciopero, infatti, è la sigla sindacale Usb Lavoro Privato per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Si svolgerà secondo varie modalità a seconda della città coinvolta, pur mantenendo una durata complessiva di quattro ore. Stando a quanto proclamato dalle due sigle sindacali, partecipano allo sciopero:

USI – Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912: “tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici, per tutti i comparti, aree pubbliche (compresa la scuola) e le categorie del lavoro privato e cooperativo”. Allo sciopero, come anticipato, ha aderito anche il sindacato di Comparto USI SURF (Scuola, Università ed Enti di ricerca);

USB – P.I. Scuola: tutto il personale del comparto scuola docente, Ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero.

A Napoli i mezzi TPL gestiti da Anm saranno a rischio per lo sciopero dei trasporti organizzato da Osr Fit-Cisl. La finestra di stop sarà dalle 11 alle 15. La città di Bari sarà interessata anche da una seconda agitazione, indetta dalle sigle Osp Filt-Cgil/Uilt-Uil/Faisa-Cisal/Cisas/Confail/Cildi. Lo stop sarà dalle 8:30 alle 12:30. A Milano sciopero organizzato da Ost Confial Trasporti/Trasporti Stas/Usb Lavoro Privato/Cambia-Menti M410 con orari ancora da definire.

Ulteriori informazioni riguardo le modalità previste nelle maggiori città italiane verranno resi noti nei prossimi giorni.

Le motivazioni dello sciopero del 25 novembre

Queste le motivazioni dello sciopero nazionale che interesserà trasporti, scuola e sanità elencate in un comunicato di Usb: "In nessuno di questi settori l’esperienza della prima fase dell’emergenza ha prodotto il necessario cambio di passo rispetto ad assunzioni stabili di personale e finanziamenti per mettere in atto tutte le modifiche che la “lezione” della Covid-19 ha chiaramente indicato. Inoltre, quel che è completamente mancato è soprattutto un lavoro di pianificazione integrata di questi servizi. Era chiaro che con la riapertura delle scuole, a settembre, la curva dei contagi sarebbe nuovamente cresciuta. Ognuno di questi servizi essenziali deve essere messo nelle condizioni di garantire i diritti costituzionali per i quali ha ragione d’essere - salute, educazione e istruzione su tutti - e non può diventare luogo di trasmissione incontrollata del virus". Il sindacato propone "un piano di messa in sicurezza e potenziamento dei servizi pubblici essenziali, quelli che servono a tutti, quelli che devono diventare il cuore della gestione di questa drammatica fase oggi, e domani del suo superamento".