Sciopero dei trasporti, sarà un martedì "di fuoco": tutto quello che c'è da sapere

Si fermano ancora i trasporti pubblici di Roma: martedì 29 marzo i lavoratori aderenti al sindacato Faisa Cisal incroceranno le braccia per 24 ore. A rischio bus, tram e metropolitane in tutta la Capitale, con conseguenti disagi per i cittadini. Infatti, lo sciopero riguarderà l'intera rete Atac, bus di superficie, metropolitana e ferrovia regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocell. Regolari invece le corse e linee subaffidate ad altri operatori. Servizio regolare anche sui collegamenti Cotral e Fs.

Sciopero trasporti Roma 29 marzo 2022: gli orari

Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di garanzia, ovvero da inizio del servizio diurno, 5.30, sino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Metro, bus e tram Atac non saranno garantiti nelle altre fasce, ovvero dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno.

Gli autobus non interessati allo sciopero

Secondo quanto informa atac lo sciopero non riguarderà le linee bus 021, 043, 070, 071, 33, 46 barrato, 77, 113, 118, 246, 246P, 319, 351, 435, 443, 500, 515, 551, 654, 709, 718, 731, 795 e 109 corse scolastiche delle linee 01, 04, 05B, 06, 015, 065, 33, 73, 74, 86, 338, 344, 435, 731, 762, 765, 904 e 916.

Regolari i bus di periferia gestiti da Roma Tpl: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Servizio notturno: le corse garantite

Nella notte tra lunedì e martedì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Nella notte tra martedì e mercoledì, non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Sarà invece garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").