Il 29 gennaio dalle 21 a mezzanotte è stato indetto dai sindacati Si Cobas e Slai Cobas uno sciopero nazionale per tutte le categorie e i settori lavorativi, pubblici, privati e cooperativi. Tra questi c'è anche il personale del gruppo Ferrovie dello Stato (esclusa Trenitalia Emilia-Romagna) e Italo, oltre ai dipendenti della logistica, dei trasporti, i corrieri e il personale scolastico.

Lo sciopero dei treni regionali del 29 gennaio

L'agitazione è stata organizzata in occasione dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto da alcune sigle sindacali autonome per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio. Escluso dallo sciopero, come specificato sul sito del Ministero dei Trasporti, anche il personale Trenord. Lo sciopero prenderà il via alla mezzanotte del 29 gennaio e si concluderà alle 21. Durante tutta la durata dell'agitazione alcuni convogli potranno subire modifiche o cancellazioni. Restano comunque assicurati i treni a lunga percorrenza e le corse nella fascia oraria di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sono garantiti i servizi minimi essenziali, ma per 24 ore potranno esserci cancellazioni, ritardi o problemi legati ai settori coinvolti. Trenitalia garantisce alcune fase orarie in cui i sono garantiti i servizi essenziali, soprattutto su base regionale. Dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali i treni Trenord non avranno problemi legati allo sciopero. Partecipa allo sciopero anche il personale Enav di Alitalia, dalle ore 13:00 alle 17:00 del 29 gennaio 2021. Sono stati cancellati alcuni voli previsti per venerdì. La lista completa è disponibile sul sito di Alitalia.