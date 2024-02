Lo sconto sull'Imu fino al 50% e chi ha diritto all'esenzione quest'anno

Anno nuovo, Imu "vecchia". Anche per il 2024 sono previsti sconti e agevolazioni su questa imposta, destinati a specifici contribuenti e categorie di immobili. Introdotta dal 2012 in sostituzione dell'Ici e accorpata alla Tasi dalla legge di bilancio 2020, l'imposta municipale unica va pagata dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Questa è la regola generale, perché poi ci sono esenzioni e deduzioni che vanno a ridurre l'importo dovuto. In primis, l'Imu non si paga sulla prima casa, quella che è sede di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore-contribuente: per beneficiare dell'esenzione sulla prima casa, quindi, è necessario che la stessa sia effettivamente quella in cui il contribuente dimora e risiede in via prevalente nel corso del periodo d'imposta.

A dover pagare è il proprietario dell'immobile, e quindi in caso di affitto nulla sarà dovuto dall'inquilino. Due le scadenze da ricordare: la prima è fissata al 16 giugno e riguarda il pagamento dell'acconto dell'imposta, mentre entro il 16 dicembre si versa il saldo calcolato sulla base delle nuove aliquote deliberate dal proprio comune.

E veniamo agli sconti. Chi fra i proprietari deciderà di affittare in locazione a canone concordato il proprio immobile, avrà diritto a una riduzione del 25% del costo complessivo dell'imposta municipale unica. L'agevolazione scatta quando c'è uno specifico accordo tra proprietario e inquilino sulla riduzione del canone di locazione, a fronte di una maggiore stabilità del contratto. Lo sconto, poi, arriva al 50% nel caso in cui l'immobile sia dato in comodato a genitori, figli o parenti in linea entro il 1° grado che devono utilizzare l'immobile come abitazione principale. Lo stesso bonus riguarderà, inoltre, i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico o quelli dichiarati inagibili o inabitabili e, dunque, non utilizzati.

Anche quest'anno alcuni immobil hanno diritto all'esenzione Imu. Sono i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; quelli di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929, e quelli appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati.

Anche nel 2024, inoltre, le imprese e i lavoratori autonomi possono dedurre al 100% l'Imu pagata per gli "immobili strumentali", come stabilito dalla legge di bilancio 2023. Si considerano strumentali gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica o professionale. Sono necessari alcuni requisiti: per verificarli è necessario fare riferimento a quanto stabilito dal Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi.

L'imposta municipale unica non è inoltre richiesta per i fabbricati rurali, a prescindere dalla qualifica del proprietario come coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Il ministero dell'economia e delle finanze ha confermato che l'esenzione Imu è prevista nel 2023 e nel 2024 anche per i cosiddetti "fabbricati collabenti", cioè quelli che non sono idonei a scopi abitativi né in grado di generare un reddito.