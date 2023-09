Sconto del 5% su Imu e Tari: ecco chi potrebbe beneficiarne

Uno sconto del 5% sull'Imu e la Tari. A una condizione. Scegliere di pagare le tasse con l'addebito diretto sul conto corrente. La misura è in queste ore allo studio del governo e potrebbe essere inserita nel decreto legislativo per attuare la riforma fiscale. Il provvedimento nelle sue linee generali dovrebbe essere semplice: chi sceglie l'opzione dell’addebito diretto, pagando tempestivamente e semplificando così la vita al Fisco, avrà una riduzione del 5% sull'imposta fino a un massimo di mille euro. La norma esclude tale possibilità per le entrate riscosse con modello F24.

L'obiettivo è lampante: semplificare le modalità di pagamento premiando chi adempie subito alle sue responsabilità fiscali. Insomma, si punta a stabilire un rapporto meno problematico e più diretto tra i cittadini e lo Stato incentivando il pagamento spontaneo. Resta da vedere se la norma andrà in porto. Il provvedimento, come detto, è ancora in fase di studio.

Continua a leggere su Today...