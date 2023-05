La scuola con il 100% di occupati a 12 mesi dal diploma

Un percorso di studi che punta dritto all'occupazione. Un'opportunità per molti giovani in cerca di un futuro messa a disposizione dall'Its Marco Polo Academy di Venezia, un istituto che consente agli studenti di ottenere diversi titoli, come ad esempio la "patente" per condurre i treni, intraprendendo così una strada professionale che porta ad un posto di lavoro in meno di un anno dal conseguimento del diploma.

Sono i numeri del percorso per "tecnico Superiore per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari" dell'istituto veneziano, che risponde alle richieste delle imprese portuali, sempre in cerca di figure logistiche con alta professionalità: un settore in constante crescita e che ricerca continuamente nuove "leve". Infatti, lo spostamento su rotaie delle merci che prima viaggiavano su gomma, inevitabile per ridurre inquinamento e traffico in strada, ha dato una grande spinta alle aziende della logistica che, secondo le stime di Confetra, la Confederazione dei trasporti e della logistica, nei prossimi anni avranno bisogno di 3mila lavoratori specializzati.

Come confermato al Sole 24 ore da Giulia Saccardo, direttrice coordinatrice del corso, non sempre la totalità degli iscritti arriva al termine del percorso, ma le offerte arrivano per tutti: "Non c’è alcuna dispersione scolastica: quello che vediamo è una certa quantità di ragazzi che ricevono offerte di lavoro già dopo avere frequentato i primi step e avere ottenuto le relative certificazioni, immediatamente spendibili".

In cosa consiste il percorso? Il biennio consente di ottenere le Certificazioni di "Preparatore Treno" e "Macchinista", oltre a competenze tecniche e gestionali nel settore dei trasporti ferroviari: "Si tratta di titoli che, per molte aziende, sono richiesti a prescindere dal diploma finale - ha spiegato Giulia Saccardo - Questo accade con molte realtà del settore privato, ma naturalmente non con quelle che aderiscono alla Fondazione Its, nata proprio per dare risposta alla richiesta di personale".

Prima si ottiene la licenza per preparatore dei treni, poi c'è quella comunitaria e infine il certificato armonizzato dei treni. Nel caso del primo e del terzo titolo è richiesta una formazione in azienda, che ovviamente varia in base alla tipologia di lavoro (e di merci).

Il percorso è aperto fino ad un massimo di 25 iscritti, con le domande che arrivano da tutta Italia. La retta è di 800 euro l'anno, mentre nel privato i costi per questa tipologia di corsi arrivano a costare anche 15-20mila euro. E gli stipendi? Un macchinista giovane che accetta viaggi e trasferte può partire anche con una paga di 3mila euro mensili, stipendi sicuramente più alti della media, soprattutto per un giovane appena diplomato.