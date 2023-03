Il Consiglio di Stato boccia la proroga alle concessioni dei balneari

La norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari "sono in contrasto" con l'articolo 12 della direttiva europea e, dunque, "non devono essere applicate". Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza in cui accoglie il ricorso contro la decisione del comune di Manduria di prorogare fino al 2033 le concessioni demaniali marittime.

Si tratta della proroga di un anno per le concessioni balneari decisa dal governo lo scorso 9 febbraio quando al termine di un percorso di ascolto con le associazioni maggiormente rappresentative del comparto balneare, Fratelli d’Italia aveva inserito la modifica all'interno del Dl Milleproroghe. Il capo dello Stato Sergio Mattarella aveva firmato la conversione in legge del decreto "Milleproroghe" ma con una serie di rilievi. La riforma infatti prevede la liberalizzazione degli stabilimenti balneari è attesa da anni. Sul tema, l'Italia non è in regola con le leggi europee.

La Commissione Europea ha più volte minacciato una procedura d'infrazione perché lo Stato italiano non applica una direttiva approvata nel 2006 - la direttiva Bolkestein - secondo cui la gestione dei beni pubblici va assegnata con una procedura di gara. In Italia, al contrario, le spiagge - beni pubblici che appartengono al demanio dello Stato - vengono assegnate tramite concessioni decennali molto vantaggiose per gli stabilimenti e poco redditizie per lo Stato. Con l'attuale normativa, in caso di impedimenti oggettivi all'espletamento delle gare, le attuali concessioni resterebbero valide fino a tutto il 2025.

"Fratelli d'Italia ha affidato ai relatori di maggioranza Alberto Balboni e Dario Damiani due ulteriori proposte di modifica di fondamentale importanza. - aveva spiegato Gianluca Caramanna, deputato e responsabile Turismo di Fratelli d'Italia. - La prima chiede di prorogare di ulteriori cinque mesi la delega al Governo per la sola mappatura del demanio marittimo, fluviale e lacuale. Ciò si rende necessario ai fini di verificare compiutamente lo stato di uso della risorsa pubblica, sia sul piano amministrativo che su quello della disponibilità di nuove aree concedibili. La seconda proposta di modifica è volta a impedire che, in assenza di criteri definiti, i Comuni e gli altri enti concedenti deliberino in autonomia l'indizione di procedure di evidenza pubblica, anche al fine di prevenire ulteriori contenziosi".