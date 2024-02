"Attivava forniture non richieste": multata Servizio energetico italiano

Condotte scorrette da parte della compagnia Servizio energetico italiano, società che offre servizi di fornitura domestica per luce e gas. Come accertato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la società attivava contratti e forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, richiedendo il pagamento di corrispettivi che in realtà non le sarebbero stati dovuti.

Condotte illecite perpetrate da luglio 2022, per le quali l'Antitrust ha quindi erogato una multa da 900mila euro.

"Contratti mai inviati"

Inoltre, come spiega l'Autorità, Servizio Energetico Italiano in alcuni casi "non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, violando così gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo".

Condotte che hanno causato il mancato rispetto dell’obbligo di garantire ai consumatori sia il ripristino del contratto con il precedente fornitore, sia il diritto a rimanere indenni in relazione agli eventuali importi fatturati.