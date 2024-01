Prezzi alle stelle per la settimana bianca: ecco dove colpiscono di più i rincari

Le località sciistiche sono in piena alta stagione e i prezzi, si sa, non sono mai stati economici in questo periodo dell'anno. Rispetto allo stesso periodo del 2023, però, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori evidenzia forti rincari per quanti programmano una settimana di vacanza in montagna.

L'Osservatorio ha monitorato i prezzi per il noleggio dell’attrezzatura, l’albergo, i pasti e lo skipass, per una famiglia di 4 persone che si appresta a trascorrere una settimana (7 giorni e 6 notti) presso una delle località sciistiche più gettonate in Italia: il costo medio stimato ammonta a ben 7.104,96 euro, l’11% in più rispetto alla stagione precedente.

Settori (e località) più salati

Secondo i dati raccolti, ad essere aumentato di più in assoluto è il costo dello skipass settimanale, che segna un +18% rispetto all'anno scorso. Stangata non indifferente anche anche per l’hotel (+13%) e il noleggio dell’attrezzatura (+10%). Meno elevati, ma comunque significativi, gli aumenti sui pasti: +5% sia per il pranzo al rifugio che per la cena al risorante.

Parlando di località, la regione che si conferma più costosa per sciare è il Veneto, con oltre 2mila a persona di costo medio. Decisamente più convenienti le località dell’Abruzzo o del centro Italia, dove la spesa si aggira attorno ai 1.400 euro a persona. Costi che non tengono conto della spesa per la benzina e dei pedaggi. Federconsumi stima che un viaggio da Milano a Cortina d’Ampezzo costa circa 89 euro a tratta. Da Roma a Roccaraso la spesa si aggira sui 36 euro, comunque sopra al percordo Torino-Cervinia, stimato a 27 euro.

Costi sicuramente proibitivi per molti, che dipingono un Italia sempre più élitaria quando si parla di vacanze. Tuttavia, le presenze in montagna stimate sono elevate, merito del turismo straniero, ma anche della scelta compiuta da molte famiglie italiane di non rinunciare alle partenze, puntando piuttosto sul ridurre i giorni di vacanza e alloggiando in soluzioni più economiche, come b&b e appartamenti.