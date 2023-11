Lavorare 4 giorni a settimana con lo stesso stipendio: l'esperimento di Luxottica

Lavorare 4 giorni a settimana mantenendo lo stesso stipendio. Luxottica ha avviato questo progetto che coinvolgerà 20mila dipendenti degli stabilimenti di Agordo, Sedico, Cencenighe Agordino, Pederobba, Lauriano (Torino) e Rovereto (Trento). È stato definito "accordo sperimentale"ed è stato sottoscritto dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e le Rsu nell'ambito del nuovo contratto integrativo aziendale. La sperimentazione sarà avviata su base volontaria in alcuni reparti e costantemente monitorata: vediamo come funziona

La settimana corta di 4 giorni: l'esperimento di Luxottica

20mila dipendenti di Luxottica lavoreranno per 4 giorni a settimana mantenendo lo stesso stipendio. La novità, tra le altre, è stata decisa nel nuovo contratto integrativo aziendale, che ispira le nuove misure a "conciliazione tempi di vita-di lavoro", e al "benessere lavorativo". La sperimentazione del nuovo orario introduce 20 settimane lavorative a quattro giorni e 30 a cinque giorni. Nella settimana corta si lavorerà dal lunedì al giovedì, rimanendo a casa il venerdì, a parità di salario.

La sperimentazione sarà avviata inizialmente su base volontaria in alcuni reparti di ogni stabilimento Luxottica e monitorata. Cinque dei 20 venerdì liberi saranno scalati dai permessi retribuiti, mentre gli altri 15 saranno in carico all'azienda. Come nel 2019, il nuovo accordo prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato di 1.550 lavoratori in somministrazione e rilancia la staffetta generazionale. Ai lavoratori in uscita verrà concesso il part time per tre anni con contributi pieni. La novità sta nel fatto che i giovani che prenderanno il posto dei pensionandi non saranno più assunti a tempo parziale, ma da subito a tempo pieno.

Non solo settimana corta: sempre in tema di conciliazione, l'accordo prevede l'estensione dei permessi aggiuntivi per l'inserimento dei bambini a scuola: se il precedente integrativo prevedeva cinque giorni in più rispetto a quanto previsto dalla legge, solo per l'inserimento al nido, il nuovo li stabilisce anche per l'inserimento alla materna. Allo stesso tempo, il permesso per paternità sarà svincolato dallo smaltimento dei permessi individuali. Facilitata in generale la procedura di gestione dei permessi individuali, con il preavviso per le richieste urgenti ridotto da 48 a 24 ore e la previsione di risposta a tutte le altre richieste da parte aziendale in una settimana

L'accordo sostiene poi il diritto allo studio dei lavoratori-studenti, estendendo il diritto dei tre giorni di permesso non solo per esami universitari ma anche per master, Its, istituti ottici e secondari digitali tecnologici e prevedendo ulteriori 24 ore su base annuale per favorire la gestione dello studente. Aumentata anche la percentuale giornaliera (20% netto) del numero di lavoratori e lavoratrici che possono essere assenti dal posto di lavoro, escludendo dalla percentuale le assenze per maternità e quelle legate alla legge 104 superiori a tre mesi. Estesa la banca ore solidale, che passa da 80 a 120 ore su base annua per assistenza grave per familiari e per se stessi. L'accordo prevede anche la costituzione di una commissione Rsu-azienda per facilitare, a chi ne facesse richiesta, i trasferimenti fra gli stabilimenti di Agordo, Sedico e Pederobba.

Dal punto di vista economico, c'è poi l'aumento del premio di risultato la cui soglia minima è stata elevata da 800 a 1000 euro, la riduzione della penalizzazione per assenze per malattia e il riconoscimento del premio al 100% anche per i somministrati.

