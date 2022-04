Solo 4 giorni di lavoro a settimana, la California ci prova

In California si sta valutando la possibilità di introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni. La proposta di legge, sponsorizzata dalla deputata democratica dello stato Cristina Garcia, è stata presentata al parlamento locale e ridurrebbe le ore lavorative da 40 a 32. In più, la diminuzione del monte orario non comporterebbe una diminuzione dello stipendio. Per iniziare, la settimana lavorativa di 4 giorni si applicherebbe solo alle aziende con oltre 500 dipendenti. La proposta prende ispirazione da un modello sperimentato in Islanda dal 2015 al 2019: nel periodo di tempo osservato la produttività è rimasta invariata - e in alcuni casi anche aumentata - lavorando 35 ore invece di 40. La deputata Garcia ha sottolineato che negli ultimi tempi 47 milioni di impiegati hanno lasciato il loro lavoro alla ricerca di migliori opportunità: è la Great Resignation (La Grande dimissione), un fenomeno nato dopo i lockdown della Pandemia che ha sottolineato le nuove esigenze di condizioni lavorative eque per gli impiegati.

"Vogliono - ha detto Garcia - benefit migliori che comprendono tempo libero e più flessibilità per fare ciò che amano fare, oltre ad avere anche una migliore salute mentale ed emotiva". Non tutti sono d'accordo sulla proposta. Secondo i contrari, la legge affosserebbe l'occupazione e comporterebbe più costi per i datori di lavoro. Ad esempio, gli straordinari verrebbero pagati una volta e mezza in più e lavorando oltre 12 ore al giorno si arriverebbe ad una settimana pagata il doppio del salario normale.La settimana lavorativa di quattro giorni è stata testata anche in Spagna, mentre in Belgio è stata introdotta da una riforma del governo.