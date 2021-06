I piazzali della logistica simbolo del ritorno di uno sfruttamento antico

Il caso di Adil Belakhdim, il sindacalista travolto e ucciso da un camion a Biandrate durante un picchetto, ha scosso le coscienze. Ma cosa fare affinché, dopo lo sdegno a mezzo stampa, qualcosa cambi sul serio?

"Noi crediamo a un nuovo Statuto delle imprese, per le quali è oggi necessario semplificare e creare condizioni di sviluppo e crescita. Ma pretendiamo anche un nuovo Statuto dei lavoratori. Se qualcuno pensa che si possa accettare un ritorno allo sfruttamento, ai ricatti e al caporalato deve fare i conti con il M5S. Se qualcuno pensa che la ripresa produttiva non possa prescindere dal sacrificio di lavoratrici e lavoratori, dei diritti sindacali di base - allora fa parte del problema e non della soluzione. Mettiamoci subito tutto l'impegno", ha detto qualche giorno fa l'ex premier Giuseppe Conte.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando chiede che sia regolato nel dettaglio già nei contratti l'algoritmo che decide i turni di lavoro, spesso massacranti, nel settore. Tanti ottimi propositi. Ma bisogna partire dalle basi: servono più controlli, perché sono pressoché inesistenti.

Sfruttamento, ricatti e caporalato non sono ammessi, non sono accettabili, sono fuorilegge: le leggi ci sono in Italia. Lo sfruttamento del lavoro nella logistica è spesso sistematico e legalizzato. 800 euro per 8 ore di lavoro al giorno, che magari diventano 13 con straordinari pagati a metà e in nero. Turni spostati a seconda di come gira al capo area, messaggi con le consegne che arrivano di notte. Gli straordinari li prende chi "non fa storie". Questa è la realtà dei lavoratori della logistica che denunciava Adil Belakhdim. Le "false" cooperative che dominano nel settore, a volte (eufemismo), sono anche infiltrate dalla criminalità organizzata.

Il lavoratore è l'unica vittima, perchè davvero oggi il socio-lavoratore non è altro che la persona che subisce lo stato delle cose. Il settore dei trasporti e della logistica, con il suo mondo imprenditoriale così frammentato e con una grossa fetta di manodopera straniera, spesso priva degli stessi diritti degli altri lavoratori, è un laboratorio interessante per capire i fenomeni della precarizzazione. Il lavoro nero spesso non emerge perché alla fine, per quei pochi euro che li pagano, ai datori di lavoro conviene assumere. A scadenza, sempre. Tanto l’ingaggio è legato all’appalto. Finito l'appalto, tutti a casa oppure spostati nell'ennesima "cooperativa" di turno. Esistono casi di lavoratori che ormai da anni lavorano sempre nello stesso sito produttivo o distributivo, sempre per lo stesso committente e hanno subito quasi 10 passaggi tra una “cooperativa” e l’altra. Una regolarità formale, nel migliore dei casi. A volte nemmeno quella a dirla tutta, vista la mancata applicazione del giusto contratto nazionale (quello dei trasporti e logistica).

Sui luoghi di lavoro in Italia si registra un generale peggioramento delle condizioni di impiego secondo le denunce dei sindacati di vari settori. "Di picchetti, anche molto duri, ne ho fatti tanti nella mia vita sindacale. Ho bloccato i camion nei piazzali per impedire la consegna delle merci durante le vertenze, mi sono scontrato con i padroni e con i padroncini, mi sono sgolato per convincere i lavoratori a scioperare. Ma mai e poi mai ho visto un camionista forzare un picchetto, travolgere i lavoratori fino ad ucciderne uno. Mai ho assistito a qualcosa di simile" afferma il leader della Cgil Maurizio Landini, denunciando l'imbarbarimento del clima. Nell'Italia del 2021 di fatto "è stata rilegittimata l’intermediazione di manodopera, un tempo vietata; è stata legalizzata la catena infinita degli appalti con la logica del massimo ribasso, per garantire i guadagni delle aziende ma non i diritti e la dignità di chi lavora".

"Per la logistica, e non solo, c’è un’unica soluzione: stesso lavoro, stesso contratto, stessi diritti!" ragiona Pierluigi Bersani. Nella logistica sono troppi gli episodi d’intimidazione e di violenza, e mettono seriamente in discussione le libertà sindacali. Tra appalti e sub appalti, e contratti pirata, i diritti e le tutele fondamentali dei lavoratori sono continuamente calpestati. Nella logistica non c’è un problema di algoritmi, ma il ritorno di uno sfruttamento antico. Quello che i nostri padri e i nostri nonni avevano sconfitto a colpi di lotte e che è tornato a essere realtà grazie alle leggi sul lavoro volute dai governi dall'inizio della Seconda Repubblica in poi. Basta parole, basta proposte, basta tavoli almeno per un po'. Dal momento che pensare ad algoritmi o una totale ridefinizione del settore eliminando la presenza delle cooperative non è realisticamente attuabile in tempi ragionevoli, chiedere che vengano predisposti controlli a tappeto, reali, continui, è il minimo. Indispensabile. Certo, una cosa non esclude l'altra. Ma ci sono momenti in cui programmare e pianificare, e momento in cui dare segnali forti. I piazzali della logistica oggi sono diventati nuovi teatri di conflitto, di sfruttamento e illegalità. La seconda manifattura europea (ma anche semplicemente un Paese civile) non se lo può permettere.