La decarbonizzazione della mobilità urbana: Conferenza Nazionale della sharing mobility

La 7° Conferenza Nazionale sulla sharing mobility, dal titolo “LESSCARS drives decarbonization”, che si svolgerà il prossimo 5 ottobre a Roma, presso la sede centrale di Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta l’appuntamento annuale di riferimento per il settore della sharing mobility in Italia. Come ogni anno promuoverà un dialogo tra istituzioni e stakeholder, offrirà un panorama sulle soluzioni innovative di mobilità e presenterà i dati e le tendenze che caratterizzano la mobilità condivisa. Organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility – promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – si svolgerà nell’ arco di un’intera giornata per esplorare la vasta gamma di servizi di mobilità condivisa, le politiche per il trasporto a chiamata con piattaforme digitali (DRT), i nuovi approcci di pianificazione basati su una strategia guidata dai dati. Il format prevede due sessioni plenarie mattutine e diverse sessioni parallele di approfondimento nel pomeriggio, che permetteranno di dedicare spazio a confronti operativi e approfondimenti che coinvolgeranno rappresentanti istituzionali, esperti nazionali e internazionali e operatori del settore della mobilità condivisa La decarbonizzazione della mobilità urbana, con la presentazione di uno scenario che delinea il ruolo della mobilità condivisa per ridurre le emissioni della mobilità urbana, costituirà il focus tematico della mattinata in cui sarà presentato, inoltre, il 7° Rapporto Nazionale sulla sharing mobility, che analizza le tendenze dei servizi di sharing a livello nazionale ed europeo per il 2022 e il 1° trimestre del 2023.

A introdurre i lavori saranno invitati i promotori dell’osservatorio Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, Matteo Salvini, Ministro del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, oltre a Dario Scannapieco, AD e Direttore Generale di CDP che ospita la 7 conferenza. Nel pomeriggio, le sessioni parallele di approfondimento affronteranno temi strategici, come il Demand Responsive Transit (DRT), il mobility management come strumento per la decarbonizzazione, il futuro dell’automobile con un focus sulla condivisione, e il ruolo strategico dei dati nella pianificazione della mobilità urbana. La conferenza proseguirà con un dibattito sulla finanziabilità della mobilità condivisa e sulla necessità di strumenti regolatori e incentivi per sostenere la transizione verso una mobilità più sostenibile. Tra gli ospiti previsti, Carlo Ratti, prof. al MIT di Boston, Carlo Tavares, CEO di Stellantis, e Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo.

Infine, sarà affrontato uno dei temi più centrali e dibattuti della sharing mobility, ovvero il futuro della micromobilità condivisa (monopattini, biciclette, Ebike e scooter in sharing) il fattore trainante della crescita del settore del vehicle sharing italiano e mondiale negli ultimi tre anni. Si parlerà dell’impatto sul settore connesso al contesto economico globale e delle nuove regole e restrizioni alla loro diffusione. Il programma della giornata sarà disponibile a breve sui canali di comunicazione dell’Osservatorio e della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Visti i posti limitati è importante fin da subito prenotare un posto in sala attraverso il link di preregistrazione, che consentirà di ricevere in anteprima il programma della giornata e i link di registrazione alle diverse sessioni di approfondimento.