Reso gratis addio: la novità che sta cambiando (per sempre) lo shopping online

Brutte notizie per chi cede, senza troppi limiti, al fascino dello shopping online confidando nel reso gratuito. Chi riempie il carrello, riceve la merce e poi rimanda indietro i prodotti potrebbe avere ben presto un'amara sorpresa: pagare la restituzione. Questo l'orientamento dei colossi dello shopping.

Finora moltissimi marchi hanno adottato la politica del reso gratuito. Questo si è tradotto, se ragioniamo in scala mondiale, in milioni di pacchi che fanno avanti e indietro dai magazzini delle aziende alle case dei consumatori. Questi ultimi spesso approfittando del costo zero del reso ordinano due taglie dello stesso capo, o due colori, o per poi scegliere con calma a casa e restituire l'oggetto meno gradito. Non sempre infatti il reso avviene perché un capo è fallato o un oggetto non funziona. Ecco, adesso le aziende dicono "basta". Da Yoox a Zara, da Amazon a Abercrombie & Fitch, le aziende intendono cambiare passo.

I motivi? Da un lato c'è la ragione del "green". La aziende si dicono in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente: la facilità della restituzione incoraggia l'acquisto "compulsivo" e più merci viaggiano più mezzi inquinanti circolano. C'è però un motivo meno nobile: le spese. Dal punto di vista logistico i resi costano. I pacchetti sono preparati e spediti. Se restituiti, la merce deve fare il percorso inverso. Quindi si paga due volte.

Per avere un'idea della portata del fenomeno facciamo riferimento ai dati della National Retail Federation, cioè la più grande associazione di commercio al dettaglio del mondo (include grandi magazzini, rivenditori indipendenti, ristoranti, negozi di alimentari): solo in America nel 2022 i clienti hanno rispedito circa il 17% della merce totale acquistata nel 2022, per un totale di 816 miliardi di dollari. Per la società di servizi di vendita Inmar Intelligence, i rivenditori spendono 27 dollari per gestire il reso di un articolo da 100 dollari acquistato online. Mentre il Wall Street Journal spiega come le aziende perdono circa il 50% del loro margine sui resi.

Numeri diventati troppo alti per le aziende. Così si corre ai ripari. Nel Regno Unito, secondo il New York Post, 8 rivenditori su 10 hanno deciso di addebitare una commissione per la restituzione degli articoli. Ha iniziato Zara, che da circa un anno chiede 1,95 sterline ai clienti che vorranno restituire un capo acquistato online attraverso i punti di consegna gestiti da terze parti (come gli uffici postali). Nulla cambia invece per i prodotti resi nei negozi fisici della catena spagnola. Restituzioni a pagamento anche per la giapponese Uniqlo e la britannica Asos.

Anche in America la strada è quella del reso a pagamento. Amazon chiede un dollaro per restituire gli articoli in un negozio Ups. Secondo il New York Post Zara, Macy's, Abercrombie & Fitch, J. Crew, H&M hanno imposto commissioni sino a 7 dollari per la restituzione degli articoli tramite resi postali.

Anche in Italia qualcosa sta cambiando. Zara mantiene il reso gratuito esclusivamente se si porta il capo in negozio. Il ritiro a domicilio costa 4,95 euro "che verrà detratto dal rimborso".

Con Yoox il reso è a carico del cliente. H&M Italia offre il reso gratis per tutti i membri, altrimenti si addebita l'importo di 2,99 euro.

L'impressione è quindi che per i consumatori sia in arrivo una nuova rivoluzione, che porterà a pensarci due volte quando si clicca sulla fatidica dicitura "aggiungi al carrello".

Leggi le altre notizie di economia su Today.it...