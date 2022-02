L'impatto della digitalizzazione su salute e sicurezza sul lavoro

L'evoluzione tecnologica nell’arco degli ultimi tempi ha subito un veloce sviluppo. Questo ha significato, quindi, l’aumento di servizi a portata di smartphone, ma anche di nuove potenzialità.

Cosa comporta la digitalizzazione per quel che riguarda salute e sicurezza sul lavoro? Come condiziona la vita lavorativa di ognuno di noi? Qual è il modo migliore per affrontare con successo gli ostacoli lavorativi trasformandoli in nuove opportunità? Vediamolo insieme.

La digitalizzazione nella sicurezza del lavoro

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha effettuato, nel corso degli ultimi mesi, un’indagine volta a capire quali possano essere le opportunità legate alla digitalizzazione in ambito di sicurezza degli ambienti di lavoro.

L’avvento così prorompente del digitale, infatti, sta cambiando in modo radicale sia il modo di vivere la propria professione, sia in termini di tutela della salute dei professionisti mentre svolgono il proprio impiego.

È così che l’istituto ha deciso di pubblicare un documento dal titolo “Digitalizzazione e salute e sicurezza sul lavoro: un programma di ricerca dell’EU-OSHA” in cui si parla principalmente di quelli che potrebbero essere gli effetti dell’utilizzo delle nuove tecnologie negli ambienti di lavoro. Ma, al tempo stesso, ha preso in esame anche le potenzialità di questa nuova tecnologia al fine di aumentare le opportunità che possono perfezionare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro.

L’evoluzione della digitalizzazione

Nel corso degli ultimi tempi abbiamo potuto assistere ad uno sviluppo prorompente di nuove tecnologie. Ne sono un esempio l’intelligenza artificiale, la robotica avanzata, i dispositivi indossabili e i big data. E questo comporta sicuramente delle modifiche durante lo svolgimento del proprio impiego.

La gestione della propria attività professionale, infatti, si è modificata sia in termini di tempo, che di soggetti coinvolti. Per non parlare poi della location che può variare in base alla propria mansione.

Questi cambiamenti sostanziali hanno introdotto nel nostro quotidiano sia delle nuove opportunità da sfruttare, che la nascita di problematiche legate alla sicurezza nell’ambiente di lavoro.

I rischi per la salute dei lavoratori

Nell’era della digitalizzazione come quella attuale, i lavoratori hanno la necessità di essere tutelati da eventuali rischi per la propria salute fisica e mentale. I nuovi scenari che si prospettano nell’immediato futuro, infatti, devono essere gestiti al meglio in modo da evitare di pesare troppo nell’individuo, scatenando così una serie di reazioni a catena che possono portare a malesseri e incidenti.

Quali sono i temi su cui porre l’attenzione?

I fattori che devono essere posti sotto estrema attenzione per quel che riguarda l’impatto nella salute dei lavoratori sono diversi. E possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

? Robot: i macchinari che vengono utilizzati ogni giorno sono sempre più tecnologici, utilizzano sempre più spesso l’intelligenza artificiale e si sono inseriti nel quotidiano come elementi indispensabili per l’esecuzione di qualsiasi tipo di attività professionale e non;

? Algoritmi di monitoraggio: negli ultimi anni i lavoratori si sono trovati ad essere controllati sempre più spesso dalla tecnologia e da sistemi di tracking della loro posizione. Uno degli scenari possibili nel prossimo futuro riguarda la creazione di macchine intelligenti che amministrano in autonomia ogni singola mansione dei dipendenti;

? Connessione sempre accesa: ormai la linea internet è disponibile in ogni città e paese. Nonostante questa situazione possa aver generato nuove forme di lavoro (come, ad esempio, lo smart working) rischia di porre i lavoratori In una situazione di stress continuo dovuto alla richiesta da parte delle aziende di costante reperibilità in ogni momento della giornata.

I robot e la sicurezza sul lavoro

Secondo quanto riportato all’interno del rapporto pubblicato dall’Agenzia, i robot risultano essere sempre più collaborativi e intelligenti. Al punto che ben presto rischiano di diventare “una presenza familiare negli ambienti di lavoro“.

Questo scenario è possibile poiché, già al giorno d’oggi, viene utilizzata sempre più spesso la robotica avanzata e l’intelligenza artificiale. Questi macchinari, inoltre, vengono dotati di sensori in costante aggiornamento che permettono un’effettiva collaborazione tra essi e i lavoratori.

E’ così che ben presto si potrà assistere allo svolgimento, non solo di azioni di tipo fisico, ma anche di tipo cognitivo. Non bisogna dimenticare, ad esempio, che alcuni macchinari vengono attualmente impiegati nell’assistenza per l’elaborazione di diagnosi mediche o, addirittura, in campo legale. Ben presto, quindi, entreranno a far parte della quotidianità anche nelle mansioni che richiedono un costante contatto con il cliente.

Pro e i contro della robotica

L’impiego dei macchinari con intelligenza artificiale all’interno dei luoghi di lavoro può essere considerato un vantaggio sotto molti aspetti. Uno di questi è sicuramente la possibilità di affidargli una mansione che richieda enormi sforzi fisici o azioni ripetitive. In questo modo è possibile migliorare la qualità della vita all’interno dell’ambiente di lavoro. Ma anche limitare eventuali incidenti o morti bianche.

Un altro beneficio che potrebbe risultare alquanto utile è dato dall’opportunità di far accedere a determinate professioni o luoghi di lavoro anche le persone che al momento risultano essere escluse. Come succede, ad esempio, nel caso di lavoratori anziani o disabili.

Ma, come accade in tutte le cose, l’impiego della robotica potrebbe apportare degli svantaggi notevoli. Un aspetto da non trascurare, ad esempio, riguarda la programmazione dei macchinari prendendo in esame ogni scenario possibile. Di conseguenza, c’è il rischio che essi possano iniziare a comportarsi in modo imprevisto. Non bisogna dimenticare, infatti, che gli apparecchi dotati di intelligenza artificiale sono in costante apprendimento.

Un’ultima questione, ma non per questo meno importante, è data dall’eventuale pressione mentale a cui verrebbero sottoposti i lavoratori a cui viene richiesto di svolgere delle mansioni insieme ai robot. In questo caso, l’individuo sarebbe costretto ad adeguarsi al loro ritmo riducendo, al tempo stesso, il contatto umano con i propri colleghi.

Esoscheletri

Un altro argomento che è stato preso in considerazione dal documento pubblicato dall’Agenzia riguarda l’ambito di applicazione degli esoscheletri. Ossia quei dispositivi di assistenza che il lavoratore può indossare al fine di svolgere al meglio delle attività di movimentazione manuale. In questo modo, il carico sul sistema muscolare dell’individuo viene alleggerito notevolmente.

Secondo l’Osha, però, nonostante questi dispositivi possano essere considerati come un valido aiuto per la quotidianità dei lavoratori manuali, potrebbero comunque compromettere la salute del lavoratore.

All’interno del documento è riportato che“non si conoscono gli effetti a lungo termine del ricorso agli esoscheletri sui parametri fisiologici, biomeccanici e psicosociali. Inoltre, in base alla gerarchia delle misure di controllo, le misure di prevenzione tecniche e organizzative collettive sono sempre da ritenersi prioritarie, mentre le misure di prevenzione tecniche individuali (come quella di dotare un lavoratore di un esoscheletro) sono considerate come ultima ratio”.

Big data, algoritmi e intelligenza artificiale

All’interno del documento è stato lasciato spazio anche alle tecnologie di monitoraggio digitali mobili che stanno entrando a far parte della nostra quotidianità. E per tali dispositivi si intendono sia quelli indossabili (come, ad esempio, badge, braccialetti e smartwatch), che quelli integrati all’interno degli abiti. Attraverso questi strumenti, l’azienda è in grado di monitorare le azioni dei dipendenti in tempo reale.

La supervisione da parte delle aziende sui propri dipendenti risulta essere sempre più pressante. E l’impiego di intelligenza artificiale, algoritmi e big data la rende ancora più puntuale e coordinata. Con queste nuove tecnologie, infatti, le macchine riescono a registrare in tempo reale l’attività dei lavoratori, i loro segni vitali, eventuali situazioni di stress, analisi delle espressioni micro facciali. Oltre ad individuare semplicemente la loro posizione (come avviene, ad esempio, con i rider per la consegna del cibo take away).

Tale controllo costante, tuttavia, può dare vita ad un impatto negativo sulla salute mentale del lavoratore che, così, potrebbe avere la percezione di una progressiva mancanza di fiducia delle proprie capacità o competenze da parte dell’azienda. Si potrebbe assistere, di conseguenza al rischio di modificare il ritmo di lavoro e la produttività dei propri collaboratori che, in questo modo, si vedrebbero violata la propria privacy.