I nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette (non tutte), da oggi

Scatta un altro aumento per le sigarette: è il terzo dell'anno in corso, dopo quelli del 20 marzo e del 2 febbraio. A partire da oggi, venerdì 5 aprile 2024, alcuni marchi subiranno infatti dei rincari. La conferma arriva direttamente dal sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane, che elenca nel dettaglio quali marche sono interessate e quale diventa la tariffa maggiorata aggiornata. Qui e in fondo all'articolo trovate la tabella con gli aumenti.

Gli incrementi dei prezzi per le sigarette erano stati preannunciati dall'ultima legge di bilancio, che ha rivisto le accise e i conseguenti prezzi di vendita al pubblico. Gli aumenti in vigore da oggi riguardano marche che nell'anno in corso ancora non avevano subìto delle maggiorazioni.

Ecco quali sono, nel dettaglio.