Il governo Meloni aumenterà il prezzo di sigarette e tabacco in busta nel 2023. Un emendamento presentato alla legge di bilancio in discussione in Commissione alla Camera dei Deputati aumenta meno del previsto i prezzi per i pacchetti di sigarette, ma compensa potenziando la tassazione sui pacchi di tabacco, rivalutandone le accise dal 2023 e per gli anni successivi. L'operazione porterà 48 milioni di euro in meno nelle casse dello Stato, rispetto agli aumenti decisi in precedenza.

Quanto potevano aumentare i tabacchi dal 2023

Dopo due anni senza aumenti della tassazione su sigarette e tabacco, il disegno di legge di bilancio prevedeva un piano di aumenti triennale. Da 23 a 36 euro per 1.000 sigarette nel 2023, a 36,50 euro per 1.000 sigarette nel 2024 e a 37,00 euro per 1.000 sigarette a partire dal 2025. Si sarebbe tradotto in un aumento a pacchetto di 20 centesimi dal 2023, e di ulteriori 10 e 15 centesimi per gli anni successivi, considerando i prodotti di fascia alta.

I rincari erano previsti anche per quanto riguarda la tassazione sul tabacco riscaldato, con i prezzi che sarebbero dovuti aumentare di 10-15 centesimi nei prossimi quattro anni. Secondo le stime, tutta l'operazione avrebbe portato nelle casse dello Stato una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Il nuovo prezzo di sigarette e tabacco dal 2023

Nei nuovi emendamenti presentati dal governo in Commissione bilancio è prevista una riduzione degli aumenti previsti per i pacchetti di sigarette, ma non per le confezioni di tabacco.

In particolare, per un pacchetto di prezzo medio - circa 5 euro - l'aumento previsto inizialmente di 20 centesimi si dimezza e scende a circa 10-12 centesimi. Il mancato gettito, di circa 48 milioni di euro, viene invece coperto aumentando il tabacco trinciato: per le confezioni più diffuse rincaro sarà di circa 40 centesimi.