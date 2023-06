Quanto vale l'impero Berlusconi

È morto Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio. È riuscito a creare dal nulla uno dei più grandi imperi della storia italiana, dominando la scena economica e politica degli ultimi 50 anni. Ma da dove è partito Silvio Berlusconi, qual è la sua storia imprenditoriale? Quanto vale il suo patrimonio?

Dal settore immobiliare alla tv

Nato a Milano 86 anni fa da una famiglia della piccola borghesia italiana (papà impiegato di banca e mamma casalinga), Silvio Berlusconi per molti anni è stato al top della classifica degli uomini più ricchi d’Italia. Dopo aver lavorato come cantante e intrattenitore sulle navi da crociera insieme all'amico Fedele Confalonieri e come venditore porta a porta di scope elettriche, diventa agente immobiliare. La sua carriera inizia qui, dal mondo del mattone.

Nel 1961 fonda la Cantieri Riuniti Milanesi Srl insieme al costruttore Pietro Canali, acquistando un terreno in via Alciati a Milano, per 190 milioni di lire (grazie alla fideiussione del banchiere Carlo Rasini, titolare e cofondatore della Banca Rasini nella quale lavorava il padre di Silvio). Poi l'attività decolla con la costruzione del quartiere residenziale Milano2 a Segrate.

Il grande salto nel settore televisivo avviene a metà degli anni '70, con l'acquisizione di Telemilano58, che diventerà Canale5. Nel 1982 Berlusconi decide di allargare l'azienda acquistando Italia 1 da Rusconi e Rete4 da Mondadori. In pochi anni rivoluziona il modo di fare comunicazione in tv, diventando il primo editore televisivo privato in grado di competere con la Rai e punto di riferimento per tutte le altre reti commerciali. Due anni più tardi volge lo sguardo all'editoria e compra la Arnaldo Mondadori Editore, lo storico editore di libri. Nel 1994 annuncia la sua "discesa in campo" in politica, mentre nel 1996 quota in Borsa Mediaset e Mediolanum, la società di risparmio gestito fondata da Ennio Doris. Così Silvio Berlusconi è riuscito a creare un impero da quasi 4 miliardi di euro di fatturato, con circa 15mila dipendenti totali: la holding Fininvest.

Le tre grandi M di Berlusconi: Mediaset, Mondadori e Mediolanum

Al centro dell’impero di Silvio Berlusconi c’è Fininvest, protagonista internazionale della comunicazione, dell'intrattenimento e della finanza. Nella holding ci sono le tre grandi M: Mediaset (divenuta poi Mfe-Mediaforeurope), Mondadori e Mediolanum. Con la discesa in politica del leader di Forza Italia la guida delle società operative della galassia Fininvest passa ai figli. La primogenita Marina diventa presidente della holding e presidente di Mondadori mentre Pier Silvio vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaforeurope.

Non solo tv, editoria e finanza ma anche calcio nella carriera imprenditoriale del Cavaliere, la sua grande passione. Il 20 febbraio del 1986 Silvio Berlusconi diventa proprietario del Milan. Dopo 30 anni cede il club a una cordata cinese nel 2017. Un anno dopo acquista il 100% della Società Sportiva Monza 1912.

Patrimonio da quasi 7 miliardi di euro

Attualmente Fininvest controlla Mfe-Mediaforeurope (editore delle reti Canale5, Italia1 e Retequattro) con poco meno del 50% di quote azionarie, il 53,3% di Mondadori, il 30% di Mediolanum (35%) e il 100% di Teatro Manzoni. Sopra Fininvest ci sono ben 7 holding personali, 4 in capo a Silvio Berlusconi (le Holding uno, due, tre, ottava) che tutte insieme controllano il 61% di Fininvest. In mano ai cinque figli le restanti quote: il 7,65% per Marina e Pier Silvio, il 7,143% per Barbara, Eleonora e Luigi.

Nata come impresa familiare, Fininvest oggi può contare sulla fiducia di più di 133.000 azionisti grazie alla quotazione in borsa di Mediaset Italia, Mondadori e Banca Mediolanum. Le quote Fininvest delle tre quotate sul mercato valgono circa 2,8 miliardi di euro, con Mediolanum che da sola conta per circa due terzi (1,83 miliardi). Mondadori vale poco più di 271 milioni e Mfe poco meno di 800 milioni di euro.

Le principali proprietà immobiliari di Silvio Berlusconi, invece, sono possedute e gestite dalla Dolcedrago Spa, di cui lui stesso detiene quasi la totalità delle azioni, per un valore che si aggira sui 350 milioni di euro. Tra queste la Villa San Martino ad Arcore, due ville a Porto Rotondo, una a Macherio, Lesa, Lesmo e alle Bermuda. Poi ci sono altre piccole società e quote azionarie sparse in aziende minori.

Nell'ultima dichiarazione dei redditi, quella del 2021, Silvio Berlusconi ha dichiarato al Fisco italiano un imponibile di oltre 50 milioni di euro, ma considerando azioni, ville e barche è il 352esimo uomo più ricco al mondo, con un patrimonio di 6,8 miliardi di euro (Forbes). Nella classifica italiana è terzo dietro Giovanni Ferrero e Giorgio Armani.

