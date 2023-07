Si apre il testamento di Silvio Berlusconi: cosa sappiamo

Giornata importante per la famiglia Berlusconi: dopo più di tre settimane dalla morte di Silvio si apre il testamento. Al cospetto del notaio Arrigo Roveda, da anni al fianco del fondatore di Mediaset, i cinque figli e la compagna dei suoi ultimi anni di vita, Marta Fascina. L’imprenditore e politico italiano, morto il 12 giugno scorso, era considerato tra gli uomini più ricchi d’Europa e d’Italia, grazie a un impero costruito attorno alla holding Fininvest. Quali saranno le ultime volontà dell’ex Cavaliere? Come verrà diviso il gigantesco patrimonio da quasi 7 miliardi di euro?

Bocche cucite sul testamento di Silvio Berlusconi

"Non posso dire niente, né oggi, né domani, né mai", ha dichiarato il notaio Roveda uscendo dallo studio milanese ai giornalisti che gli chiedevano se il testamento di Silvio Berlusconi sarà aperto oggi, mercoledì 5 luglio 2023. Per il momento si sa solo che dal suo ufficio sono usciti alcuni legali, tra i quali Luca Fossati dello studio Chiomenti, storica società che segue la famiglia Berlusconi. Secondo alcune ipotesi l’apertura del testamento potrebbe essere già avvenuta, proprio nello studio di Roveda alla presenza fisica del notaio e dei legali rappresentanti degli eredi, con i figli di Silvio Berlusconi collegati da remoto.

Nessun legale ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma c’è una speranza, che si voglia attendere la chiusura della Borsa (ore 17.30) per non influenzare l’andamento dei titoli delle società quotate coinvolte nell’eredità: MediaForEurope, Mondadori e Mediolanum. Conferme arrivano anche da Il Sole 24 Ore, che riporta la notizia della convocazione dei cinque figli di Silvio Berlusconi nel tardo pomeriggio per la lettura del testamento. Il documento sarebbe già stato aperto, questa mattina nello studio del notaio Roveda alla presenza di due testimoni.

Fedele Confalonieri: "Nessuna ripercussione"

Nei giorni successivi alla morte di Silvio Berlusconi si era parlato della volontà del fondatore di Mediaset di garantire una maggiore continuità possibile con l’assetto attuale per non creare scompiglio in famiglia. "Escluderei qualsiasi ripercussione in famiglia e sull’assetto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest", ha chiosato Fedele Confalonieri, presidente di Mfe-Mediaset e amico storico di Berlusconi lunedì 3 luglio in occasione dell’assemblea di Assolombarda. "Non credo ci saranno sorprese", ha poi aggiunto.

Le ipotesi sulla spartizione delle quote Fininvest tra i figli avuti con il primo matrimonio, Pier Silvio e Marina, e quelli con il secondo, Barbara, Luigi ed Eleonora, restano comunque tante (ne abbiamo parlato qui). A Marta Fascina, fidanzata ufficiale di Silvio dal 2020, il suo ‘quasi marito’ potrebbe aver lasciato l’usufrutto di una parte della Villa San Martino ad Arcore, dove i due vivevano insieme, e 100 milioni di euro.

Mfe-Mediaset: stop alla speculazione in Borsa

Segnali importanti giungono anche dalla Borsa, con il titolo MediaForEurope (ex Mediaset) in calo dopo giorni di rialzi in preda alla speculazione. Gli operatori scommettevano sulla possibile cessione dell’azienda a un gruppo straniero, ipotesi smentita di recente ancora una volta da Pier Silvio Berlusconi. "Mediaset non si vende", ha ribadito l’amministratore delegato durante la presentazione dei palinsesti. "Se in famiglia abbiamo mai parlato di cessione di Mediaset? La risposta è no. Se mi ha dato fastidio che si sia parlato di ipotesi di vendita di Mediaset immediatamente dopo la scomparsa di mio padre? La risposta è sì, è inevitabile". Con queste poche parole Pier Silvio Berlusconi sembra aver definitivamente messo a tacere chi era convinto del contrario e sperava di poter guadagnare su una possibile cessione dell’azienda.

Pier Silvio Berlusconi: "Non scendo in politica, almeno per ora"

Dopo aver definito "una ipotesi abbastanza inventata" quella di voler realizzare un museo dedicato a Silvio Berlusconi a Villa San Martino, nella residenza di Arcore, il figlio Piersilvio ha aggiunto che non scenderà in campo, ammettendo però di averci pensato. Tre le motivazioni che lo hanno spinto a non entrare in politica. "La prima questione è personale: penso che la politica sia un mestiere serio che si studia e soprattutto si impara facendo esperienza. Il secondo motivo è che non sarebbe giusto lasciare le cose a metà: Mediaset oggi sta attraversando un momento importantissimo di sviluppo, quindi ritengo di dover rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere. In terzo luogo penso che non vada dimenticato il perché si fanno le cose e che una persona debba scendere in politica per dare un servizio agli italiani: oggi non c'è nessuna emergenza e c'é un governo votato dagli elettori che sta facendo il suo meglio".

Continua a leggere su Today.it...