Sky aumenta il costo del proprio abbonamento che a partire da dicembre aumenta di quasi 3 euro. Lo si legge in una comunicazione agli abbonati dalla Paytv che modifica unilateralmente il contratto con i propri utenti. "Ci impegniamo costantemente per rendere la tua esperienza con noi ogni giorno migliore" si legge nella comunicazione che ricorda come all'offerta Sky Original sia affiancato l'intrattenimento di discovery+ e Paramount+. "Per continuare a investire in innovazione e qualità, a partire dal 1° dicembre 2022 il prezzo del tuo abbonamento annuale al pacchetto Sky TV aumenterà di 2,90€ al mese".

Come da prassi in caso di modifica del contratto viene offerta anche la possibilità di recedere senza penali. Come spiega Sky nelle sue "modalità e termini per il recesso" sino al 19 dicembre 2022, gli abbonati hanno la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto di abbonamento, senza né costi né spese.

Per recedere è possibile: