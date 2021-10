Smart working nelle grandi aziende: chi deve tornare al lavoro in presenza tutti i giorni

Il ritorno in sede, in presenza, in ufficio, chiamatelo come volete, è cosa fatta. Dopo il picco di 6 milioni di persone oggi l’Italia ha 4 milioni di smart worker nel settore privato. Nelle grandi imprese il rientro parzialmente in sede è in corso. Sono quasi 700mila i lavoratori del pubblico impiego e tra i 700 e gli 800mila quelli del privato che da marzo ad oggi sono rientrati in totale presenza, soprattutto nella piccola e nella media impresa.

Il nuovo rapporto sullo smart working (che sarà presentato il 3 novembre) dell’Osservatorio del Politecnico di Milano viene anticipato oggi dal Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria. Prende sempre più piede la modalità di lavoro ibrida, con un sempre maggiore equilibrio, a mano a mano che la pandemia allenta la morsa. Pur essendoci ancora lo smart working emergenziale fino alla fine dell’anno, chi ha accordi e prassi consolidate, le sta ritirando fuori dal cassetto, in modo da allenare le persone a tornare a lavorare anche in sede.

Lo smart working nell'Italia di fine 2021

Il lavoro in presenza è articolato con numeri e accordi diversi da impresa a impresa, si va da un giorno al mese in sede a chi ci deve andare più giorni a settimana.

Tra le grandi realtà, si segnala come caso estremo il gruppo Unipol che ha chiesto agli oltre 10mila lavoratori di tornare in presenza al 100% dal 4 novembre, con particolari tutele per diverse categorie di dipendenti. Si tratta di un unicum nel settore, dal momento che non ha mai siglato un accordo di smart working con i sindacati e non ha praticato questa modalità di lavoro prima della pandemia. Dopo essere passata da 0 smart working al 100% a marzo del 2020 con incredibile agilità, ora ripassa da 100 a 0. I sindacati ritengono la scelta "un grave errore", perché "prima del rientro andava fatto un accordo sullo smart working e andavano definite le condizioni per tutelare salute e sicurezza".

Tra le grandi aziende Barilla spiega che la percentuale di lavoratori in presenza negli uffici varia dal 20 al 50% in funzione del trend e dei dati dell’epidemia nel contesto esterno che la società tiene costantemente monitorato.

Un accordo sindacale sullo smart working d’avanguardia c'è presso il gruppo Generali che rappresenta una delle punte più avanzate, per la gestione della flessibilità e del lavoro per obiettivi. I primi rientri, in maniera volontaria, ci sono già stati e proseguiranno con molta gradualità.

Intesa Sanpaolo, (che ha oltre 90mila addetti in Italia), mantiene saldo l’accordo che risale al 2016 e prevede 8 giorni al mese da remoto.

Per quel che riguarda il maggiore datore di lavoro del Paese, Poste Italiane, che conta oltre 125mila addetti, dal 4 ottobre tutti i lavoratori, precedentemente in smart working, sono invitati a rientrare, con esclusione del personale fragile. Per i dipendenti dei 13mila uffici postali impiegati in attività di front office o recapito e non impiegabili in smart working, il lavoro prosegue in prima linea, come sempre.

Mix tra lavoro in presenza e da casa

In futuro nel privato e nel pubblico lo scenario più diffuso sarà quello del lavoro ibrido, un mix tra lavoro in presenza e da casa. Il confronto con le parti sociali porterà nel settore pubblico a soluzione condivise. Per il destino del settore privato decisivo sarà invece il lavoro della commissione apposita operativa al ministero del Lavoro, con la speranza di arrivare a un accordo quadro nazionale. L'alternativa è una nuova legge che metta ordine e definisca i confini dello smart working.

Un ultimo appunto, non trascurabile. I dati dell'Inail rilevati fino al 31 agosto 2021 evidenziano rispetto all'anno prima un aumento a livello nazionale degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (+20,6%, da 38.001 a 45.821 casi), che sono diminuiti del 32% nel primo bimestre di quest'anno e aumentati del 59% nel periodo marzo-agosto (complice il massiccio ricorso allo smart working nello scorso anno, a partire proprio dal mese di marzo). Lo smart working aiuta, e di molto, a diminuire gli infortuni in itinere e a decongestionare il traffico nelle città: meno incidenti.